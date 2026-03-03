الجنيه المصري يهبط إلى 50.15 أمام الدولار لأول مرة منذ يونيو 2025

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات الثلاثاء، ليبلغ مستوى 50.15 جنيهاً، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2025، متأثراً بتداعيات الحرب على إيران وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وجاء التحرك في سعر الصرف وسط خروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق الناشئة مع اتساع نطاق الصراع. وكان الجنيه قد تراجع أمس الإثنين مقترباً من هذا المستوى، قبل أن يلامسه رسمياً في تعاملات اليوم.

وتتزايد الضغوط على العملة المحلية مع تأثر تدفقات النقد الأجنبي، بالتزامن مع اضطرابات إقليمية ألقت بظلالها على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.

وفي سياق اقتصادي متصل، عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش خلال فبراير 2026، بعد تحسن نسبي في الأشهر السابقة، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل البيئة العالمية والإقليمية المضطربة.

ويترقب المتعاملون خطوات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارة السيولة، لدعم استقرار سوق الصرف واحتواء التقلبات.