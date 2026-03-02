4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي



واصل القطاع العقاري بدبي زخمه القوي في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، أمس، أكثر من 4 مليارات درهم تمت عبر 1056 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 826 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ، و695 مبايعة لوحدات سكنية و55 مبايعة لمبان.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليار درهم تمت عبر 173 معاملة، منها 61 رهن لأرض، و127 رهن لوحدات سكنية، و15 رهن لمبان، كما شهد السوق تسجيل 57 هبة بقيمة 158 مليون درهم.

كما شهد قطاع المكاتب أداءاً لافتاً مع إتمام صفقتين لبيع وحدتين مكتبيتين قيد الإنشاء بقيمة إجمالية بلغت نحو 80 مليون درهم، في إشارة إلى استمرار ثقة المستثمرين والشركات في الأصول المكتبية عالية الجودة واستقطاب القطاع للاستثمارات طويلة الأجل.

ووفقاً لبيانات الدائرة سُجلت الصفقة الأولى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 50 مليون درهم ضمن مشروع "لومينا باي أمنيات"، فيما تمت الصفقة الثانية في منطقة المركز التجاري الثاني بقيمة 30 مليون درهم ضمن مشروع "أي أتش إس تاور".