«ألبا» البحرينية تعزز حضورها الأوروبي بالاستحواذ على «ألمنيوم دونكيرك» الفرنسية



وقّعت شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) اتفاقاً مع «إيه آي بي 7 يوروب» (AIP VII Europe)، التابعة لصندوق تديره شركة «أمريكان إندستريال بارتنرز» (AIP)، للاستحواذ على كامل شركة «ألمنيوم دونكيرك» الفرنسية، في صفقة من شأنها تعزيز وجود «ألبا» الصناعي في أوروبا.

ولم تكشف «ألبا» عن القيمة الإجمالية للصفقة، مشيرة إلى أنها ستُسدد نقداً عبر تمويل كامل من تحالف بنوك شريكة. وتبقى الصفقة مشروطة بتوقيع الاتفاقيات النهائية، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في فرنسا والاتحاد الأوروبي، مع توقعات بإتمامها خلال عام 2026.

وتُعد «ألمنيوم دونكيرك» أكبر مصهر للألمنيوم الأولي في الاتحاد الأوروبي، إذ تنتج نحو 300 ألف طن سنوياً من مصنعها في مدينة لون-بلاج شمالي فرنسا، وتخدم قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والطيران والدفاع والبناء والتغليف. وخلال السنوات الخمس الماضية، نفذت الشركة برنامج تحول تشغيلي ومالي، ركز على تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الاعتمادية التشغيلية، كما أبرمت اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الكهرباء مع كهرباء فرنسا، ما عزز مكانتها أحد أقل منتجي الألمنيوم انبعاثاً للكربون في أوروبا.

وأوضحت «ألبا» أن الصفقة ستمهد لدمج الشركتين ضمن مجموعة صناعية ذات حضور جغرافي متنوع، بما يعزز القدرة على تلبية الطلب العالمي المتنامي، وتوسيع قاعدة العملاء، مع التركيز على إنتاج الألمنيوم منخفض الكربون.

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة «ألبا» خالد الرميحي وصفه للخطوة بأنها «جريئة واستشرافية»، وتندرج ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة لبناء منصة عالمية مترابطة لإنتاج الألمنيوم منخفض الكربون، ترتكز على حضور قوي في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا.

وفي إطار الصفقة، تعتزم «ألبا» عرض حصة أقلية على بنك الاستثمار العام الفرنسي Bpifrance، بهدف إرساء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تدعم التنمية المستدامة للشركة، فيما لا تزال المناقشات الأولية جارية بهذا الشأن.

وتولى Rothschild & Co دور المستشار المالي لـ«ألبا»، في حين حصلت «أمريكان إندستريال بارتنرز» على مشورة من غولدمان ساكس وإس جي وMessier & Co.

ويُذكر أن نحو 70% من أسهم «ألبا» مملوكة لصندوق الثروة السيادي ممتلكات البحرين القابضة، فيما تمتلك معادن السعودية حصة تبلغ 20.6% من رأسمال الشركة.