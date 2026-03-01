أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في مصر.. قفزة تاريخية

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا للمرة الثانية على التوالي، لتسجل مستويات تعد الأعلى تاريخيا، مدعومة بمكاسب قوية في الأسواق العالمية، بعد أن أنهى المعدن الأصفر شهر فبراير على صعود بلغت نسبته 7.8%، محققا بذلك الارتفاع الشهري السابع على التوالي.

وجاءت موجة الصعود الحالية بالتزامن مع إغلاق سعر الأونصة عالميا فوق مستوى 5250 دولارا، وهو مستوى مقاومة رئيسي يعزز الاتجاه الصاعد للذهب، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: سجل نحو 8583 جنيها

عيار 21: بلغ حوالي 7510 جنيهات

عيار 18: وصل إلى 6437 جنيها

الجنيه الذهب: سجل 60080 جنيها

ويُعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية، ما يجعله محط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.

ويستمد الذهب دعمه حاليا من عدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية، وهو ما انعكس في اضطراب معنويات المستثمرين وتراجع نسبي في قيمة الدولار.

وتترقب الأسواق تحركات ملحوظة مع افتتاح التداولات العالمية مساء اليوم، وسط توقعات برد فعل سريع تجاه التطورات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويظل اتجاه أسعار الذهب في مصر مرتبطا بشكل مباشر بحركة الأونصة عالميا، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار، ما يجعل المرحلة الحالية حاسمة في تحديد المسار قصير الأجل للمعدن الأصفر.