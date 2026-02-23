أرباح إعمار مصر تتراجع 64 % في عام 2025

تراجع صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية بنسبة 64 % خلال العام الماضي، لتسجل 5.5 مليارات جنيه، مقابل أرباح تجاوزت 15 مليار جنيه في عام 2024.

وجاء هذا التراجع تحت ضغط تضاعف المصروفات التمويلية بنحو ثلاث مرات، لتصل إلى 2.8 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 93 % خلال الفترة، ما انعكس سلباً على هامش الربحية، وأدى إلى تآكل صافي الأرباح.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الشركة لعام 2025 بنسبة 4 %، لتسجل 19.8 مليار جنيه، مقابل 19 مليار جنيه في العام المقارن.

كما تراجعت ربحية السهم من 3.31 جنيهات بنهاية ديسمبر 2024، إلى 91 قرشاً بنهاية العام الماضي.