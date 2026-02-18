المغرب تطرح 361 موقعاً للبحث عن الذهب والفضة والنحاس

أطلقت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب إعلاناً للمنافسة على 361 موقعاً بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، على مساحة شاسعة تقدر بحوالي 13 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل 1.3 مليون هكتار، وهو ما يمثل نحو 22% من المساحة الإجمالية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك التي تضم معادن ثمينة، منها الذهب والفضة والنحاس.

وقالت الوزارة إن هذا الإعلان يقوم على اعتماد 4 إجراءات مبتكرة لإرساء آلية جديدة للاستغلال المنجمي تقوم على اعتماد تقييم متعدد المعايير يشمل الجوانب التقنية والمالية، إلى جانب الأبعاد السوسيو-اقتصادية المحلية، مع الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة، بما يضمن تحقيق توازن بين الجدوى الاقتصادية وحماية الإنسان والمجال.

كما يرتكز هذا الإعلان على استغلال الوعاء العقاري والموارد الطبيعية، ولا سيما الموارد المائية والطاقية من خلال تشجيع اللجوء إلى الطاقات المتجددة وترشيد استعمال المواد الأولية واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وفقاً لموقع «العمق» المغربي.

ويتضمن الإعلان أيضاً آلية تحفيز إضافية للطلبات التي تقدم نموذجاً مندمجاً لمنجم مستدام يجمع بين تعزيز الاقتصاد الدائري واعتماد الطاقات المتجددة وتكنولوجيات التخزين والتثمين، إلى جانب تفعيل إعلان مراكش الموقع في 24 نوفمبر 2025 خلال المؤتمر الدولي للمعادن بالمغرب، وذلك عبر إدماج مبادئ البيئة والمسؤولية الاجتماعية في مشاريع الاستغلال المنجمي.

وأكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذه الآلية الجديدة ستمكن من تثمين أمثل للإمكانات المعدنية المهمة التي تزخر بها المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك، خصوصاً الذهب والفضة والنحاس والرصاص والزنك والباريت، إضافة إلى موارد معدنية أخرى محددة بالتفصيل في طلب إبداء الاهتمام.

ودعت الوزارة المهتمين بهذا الإعلان إلى إيداع ملفات ترشيحهم قبل يوم 15 مايو 2026 عند الساعة الرابعة والنصف لدى المديرية الجهوية لقطاع الانتقال الطاقي بالرشيدية بالنسبة للأجزاء ذات الاهتمام الواقعة بجهة درعة-تافيلالت، ولدى المديرية الجهوية لقطاع الانتقال الطاقي بوجدة بالنسبة للأجزاء ذات الاهتمام الواقعة بجهة الشرق.