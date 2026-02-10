تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.9%

تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.9% في يناير على أساس سنوي، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر الماضي، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء.

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري في المدن المصرية، حيث سجل التضخم الشهري 1.5% خلال يناير، مقابل 0.1% في ديسمبر، ما يعكس عودة الضغوط السعرية قصيرة الأجل رغم تباطؤ المعدل السنوي بفعل تأثير سنة الأساس.

وجاء الارتفاع الشهري مدفوعاً بزيادة أسعار سلة الطعام والمشروبات بنسبة 2.7%، مع قفزات ملحوظة في أسعار الخضروات بنحو 8.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار البن والشاي، والأسماك، والألبان، فضلاً عن زيادات محدودة في الدخان والملابس والإيجارات وخدمات الرعاية الصحية، وهو ما ضغط على المؤشر العام داخل المدن.

في المقابل، ساهم انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 2.5% وتراجع أسعار بعض السلع المعمرة، مثل الأجهزة المنزلية، في الحد من حدة الارتفاع الشهري.