تباين أداء مؤشر الربيع لأسواق العراق خلال يناير 2026

سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة %0.9 خلال شهر يناير، متأثراً بانخفاض أسعار أسهم عدد من المصارف المدرجة، من بينها مصرف بغداد، والمصرف الإسلامي العراقي، والمصرف الوطني العراقي، ومصرف المنصور. كما انعكس هذا الأداء على مؤشر الربيع لقطاع المصارف (RSIBX)، الذي تراجع بنسبة %4.5 خلال الشهر.

جاء ذلك في ظل استمرار حالة من الترقّب لدى المستثمرين، مدفوعة بحالة عدم اليقين السياسي، ولا سيما النقاشات المرتبطة بتشكيل الحكومة والخيارات القيادية، إلى جانب بعض التطورات الإقليمية التي أسهمت في ترسيخ الأجواء الحذرة في الأسواق. بينما سجّل مؤشر الربيع للشركات الحلال (RSIHX) ارتفاعاً بنسبة %5.1 خلال الشهر، بدعم من ارتفاع أسعار أسهم شركتي آسياسيل وبغداد للمشروبات الغازية، وهما من المكوّنات الرئيسة للمؤشر، ما يعكس تبايناً في أداء القطاعات وانتقائية في توجهات المستثمرين.

وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة الأسهم في شركة الربيع للأوراق المالية: "يعكس أداء شهر يناير حالة من الحذر في السوق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي وتراجع مستويات السيولة. ورغم ذلك، فإن الأداء الإيجابي لمؤشر الشركات الحلال يشير إلى انتقائية المستثمرين واستمرار متانة بعض الشركات ضمن السوق". وأضافت: "تشهد الأسواق عادةً تراجعاً في مستويات النشاط خلال فترات التحوّل السياسي. وتبقى الجهود المستمرة لتعزيز الأطر التنظيمية وتطوير البنية التحتية للسوق عوامل أساسية للحفاظ على الاستقرار ودعم مشاركة أوسع للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل".

وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية خلال يناير 2026 بنسبة %80 مقارنة بشهر ديسمبر 2025، ليبلغ 12.1 مليون دولار . وحتى عند استبعاد التداولات المتقاطعة، انخفض حجم التداول بنسبة %43 على أساس شهري ليصل إلى 9.4 مليون دولار ، ما يعكس انخفاض مستويات المشاركة خلال الفترة.

واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من حجم التداول خلال الشهر بنسبة %58.5، تلاه قطاع الفنادق والسياحة (%13.3)، ثم قطاع الصناعة (%11.4)، وقطاع الاتصالات (%11.1)، وقطاع الخدمات (%3.4)، وقطاع الزراعة (%2.1). وفي المقابل، ارتفع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 57% مقارنة بشهر ديسمبر 2025، ليصل إلى 392.4 ألف دولار . وسجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر يناير، من بينها 15 شركة تجاوزت نسبة نموّها %5.0 و11 شركة ارتفعت بأكثر من %10.0. وتصدّرت شركة الحمـراء للتأمين قائمة الارتفاعات، مسجّلة نمواً بنسبة %228.9، تلتها شركة المواد الإنشائية الحديثة بنسبة %79.3.

وشهد شهر يناير تطورات مؤسسية بارزة، حيث أطلقت هيئة الأوراق المالية العراقية استراتيجيتها للفترة 2026–2028، الهادفة إلى تعزيز كفاءة سوق رأس المال وتحقيق الاستقرار الاستثماري، إلى جانب التقدّم نحو العضوية الكاملة في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) من خلال مواءمة الأطر التنظيمية مع المعايير الدولية. وفي السياق ذاته، سجّل العراق ثاني أعلى تحسّن سنوي على مستوى العالم في مؤشرات الحوكمة خلال عام 2024، حيث ارتفع مؤشر الحوكمة العالمية (WGI) من 29.5 في عام 2023 إلى 32.5 في عام 2024، وفقاً لبيانات وزارة المالية استناداً إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المشار إليها من قبل وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.