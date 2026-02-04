حجب لعبة «روبلوكس» في مصر

قررت مصر حجب لعبة «روبلوكس» التي تعتبر من أكبر المنصات الترفيهية الإلكترونية على مستوى العالم. لتنضم مصر إلى دول فرضت حظراً أو قيوداً على منصة الألعاب، من بينها الصين وتركيا وروسيا وقطر وعُمان والعراق والجزائر. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً رسمياً بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتنفيذ حجب اللعبة، ومن المقرر أن تتابع إدارة الرصد بالمجلس تنفيذ قرار الحجب.

يأتي القرار في وقت يتزايد فيه الاهتمام حول سبل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، بعدما كشفت تحركات رسمية عن توجه نحو تشديد القيود على استخدامهم للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى حظر الألعاب الإلكترونية الخطرة، في مقدمتها لعبة روبلوكس، بالتوازي مع جهود حكومية لإعداد تشريع جديد ينظم استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية.

وبدأ مجلس الشيوخ التواصل مع الحكومة لاستجلاء سياساتها ​بشأن تنظيم استخدام الأطفال للهواتف الذكية، وشكل لجنة مشتركة من عدة لجان، من بينها التعليم، والاتصالات، والصحة، وحقوق الإنسان، لوضع ​تصور لقانون جديد.

وتشير بيانات عالمية إلى أن لعبة روبلوكس، التي طُرحت عام 2006، بلغ عدد مستخدميها النشطين يومياً في 2024 نحو 83 مليون مستخدم، وحققت في العام نفسه إيرادات قدرها 3.6 مليارات دولار، وتشير الإحصاءات إلى أن 60% من مستخدميها أطفال ومراهقون دون سن 16 عاماً.

وفي مصر تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى أولياء الأمور بشأن تأثير اللعبة على سلوك الأطفال.