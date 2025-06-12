ارتفاع معدل التضخم بالأردن 0.21 % في مايو

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في مايو 2025 ارتفع 1.98 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع التضخم بشكل طفيف في مايو بنسبة 0.21 في المئة عن الشهر السابق. بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك «التضخم» في الأردن 112.46 نقطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل 110.29 نقاط لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.97%.

وجاء الارتفاع نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 19.44%، والتبغ والسجائر بنسبة 12.62%، والفواكه والمكسرات بنسبة 7.77%، والشاي والبن والكاكاو 6.73%، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى 5.41%.