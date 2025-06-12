إيرادات جمارك العراق تفوق تريليون دينار في 5 أشهر

قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، إن إجمالي إيرادات الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تجاوز تريليون دينار.

وأضاف الوائلي أن «المنافذ الحدودية والجمارك ودوائرها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الإيرادات الجمركية»، مبيناً أن «شهر مايو من العام الحالي حقق إيرادات بلغت 274 مليار دينار».

وأضاف أن «إجمالي الإيرادات للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تجاوز تريليون دينار، مقارنة بنحو 700 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و300 مليار دينار في أول خمسة أشهر من عام 2023»، وفق وكالة الأنباء العراقية.