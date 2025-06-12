مصر تخسر 22 مليار دولار من إيرادات قناة السويس

قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر تعمل على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة، رغم خسارة 110 مليارات جنيه (أكثر من 22 مليار دولار) من إيرادات قناة السويس، وتحمل 150 مليار جنيه «مساندة إضافية» لقطاع الطاقة. وأضاف كجوك، في بيان، أن الاقتصاد المصري يتحسن، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.

وأوضح أن مصر حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005، بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

وقال الوزير، إنه تم تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38%،؜ دون فرض أعباء جديدة، كما تم تحقيق نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير المالية المصري أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27%، وفي التعليم بلغ 23%، خلال العشرة أشهر الماضية، و95 مليار جنيه للسلع التموينية، بنمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%.