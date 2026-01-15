مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، عن تلقي مليار يورو من الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن مصر سوف تتلقى 3 مليارات يورو على دفعتين في عام 2026. والأموال ​جزء من ​حزمة دعم مالي بقيمة 5 مليارات يورو ​من الاتحاد الأوروبي. وحصلت مصر على الشريحة الأولى في يناير 2025. وتأتي الشريحة الثانية من حزمة المساندة الأوروبية، في إطار آلية دعم الموازنة الممولة من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي التمويل الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، إضافة إلى توفير حيز مالي أوسع للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الشاملة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الحكومة نفذت 38 إصلاحاً اقتصادياً وهيكلياً، بينها 22 إجراءً ضمن الشريحة الأولى المنصرفة يناير، و16 إجراءً ضمن الشريحة الثانية المقرر صرفها الخميس، مشيرة إلى أن آلية الدعم الأوروبي، تشمل أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية، تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن الشريحة الجديدة تتيح حيزاً مالياً أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة، مع استمرار تنفيذ المزيد من الإجراءات، لضمان استدامة أثر الإصلاح.