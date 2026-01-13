«طيران الإمارات» تطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي

أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق رحلة يومية مباشرة بين دبي والعاصمة الفنلندية هلسنكي، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، في خطوة استراتيجية تعزز حضور الناقلة في منطقة شمال أوروبا. وتقدم هذه الخدمة الجديدة أول ربط جوي مباشر وعلى مدار العام بين فنلندا ودولة الإمارات لتوسع آفاق السفر أمام المسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء.

وستشغل «طيران الإمارات» رحلتها الجديدة بأحدث طائراتها من طراز «إيرباص A350»، لتتيح للمسافرين في فنلندا أحدث منتجات الناقلة والدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بإقبال واسع منذ أول رحلة تشغيلية لها.

وستقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 167» من دبي الساعة 08:45 لتصل إلى هلسنكي الساعة 14:55، فيما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 168» من هلسنكي الساعة 16:45 لتصل إلى دبي الساعة 00:20 من صباح اليوم التالي.

جاء وضع جدول الرحلات بشكل يضمن سلاسة الربط مع شبكة «طيران الإمارات» الواسعة، ويوفر خيارات اتصال مريحة من وإلى وجهات رئيسية في شرق وجنوب شرق آسيا مثل بانكوك، بوكيت، بالي، كوالالمبور، هانوي، هو تشي منه، هونغ كونغ، سيؤول، طوكيو، بكين، شنغهاي، سنغافورة، وتايبيه، إلى جانب ربط شامل عبر مناطق غرب آسيا ووجهات المحيط الهندي، ووجهات أفريقية مثل القاهرة، كيب تاون، وجوهانسبرغ، ومراكز رئيسية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي مثل الدمام، والرياض، ومسقط، والكويت، إضافة إلى المدن الأسترالية الخمس ضمن شبكة طيران الإمارات، مع رحلات متابعة إلى أوكلاند وكرايستشيرش في نيوزيلندا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: يمثل إطلاق خط «دبي – هلسنكي» خطوة نوعية في مسار التوسع المدروس لشبكتنا العالمية، مدفوعاً بطلب قوي ومستدام بين هلسنكي ودبي عبر بواباتنا الحالية في شمال أوروبا. ويأتي تدشين الربط المباشر وعلى مدار العام بوصفه امتداداً طبيعياً لهذه الديناميكية، بما يعزز سلاسة الرحلة دون توقف، ويرتقي بمستوى الخيارات المتاحة في السوق. وإلى جانب تلبية الطلب القائم بكفاءة أعلى، نرى في هذا الخط فرصة استراتيجية لاستقطاب شرائح جديدة من المسافرين الذين اعتمدوا سابقاً على مسارات بديلة، بما يسهم في توسيع السوق ككل، ويمكن مزيداً من المسافرين من استكشاف ما تقدمه وجهاتنا من تجارب متنوعة وغنية.

وأضاف: باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات طلباً على مستوى العالم، تقدم فنلندا مزيجاً فريداً يجمع بين الابتكار والطبيعة والثقافة، ما يفتح آفاقاً جديدة للسياحة والتجارة والأعمال مع دولة الإمارات وما بعدها. ولمواكبة متطلبات السفر طويل المدى، سنشغل طائرة «إيرباص A350»، لنوفر تجربة سفر متكاملة ترتكز على أعلى مستويات الراحة والتميز عبر جميع درجات المقصورة. ونتقدم بالشكر إلى الحكومة الفنلندية على شراكتها ودعمها في إطلاق هذا الخط، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً.

وستشغل «طيران الإمارات» الخدمة الجديدة بطائرات الإيرباص A350، أحدث طراز ينضم إلى أسطول الناقلة المؤلف بالكامل من طائرات عريضة البدن. وتعد طائرة الإيرباص A350 الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها حالياً، كما توفر أهدأ مقصورة ثنائية الممرات في الخدمة التجارية. وتستوعب الطائرة 298 راكباً ضمن ثلاث درجات رحبة: درجة الأعمال، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، لتقدم أحدث ما توصلت إليه منتجات وخدمات طيران الإمارات العالمية إلى السوق الفنلندية منذ اليوم الأول للتشغيل، مع مقصورات مشرقة، وتقنيات حديثة. ويستمتع المسافرون بقوائم طعام مستوحاة من مطابخ إقليمية، أعدها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، ومجموعة واسعة من المشروبات الفاخرة، إلى جانب أكثر من 6500 قناة ترفيهية بمختلف اللغات عبر نظام «طيران الإمارات» للترفيه الجوي ice الحائز جوائز.