مصر توقع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 1.8 مليار دولار

ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد أن مصر وقعت عددا من الاتفاقيات ⁠في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار ⁠دولار. وقال إن الصفقات تتضمن إبرام اتفاقين بشأن مشروعين مع شركة ​سكاتك النرويجية وصن جرو ​الصينية.

وتأمل مصر ​في وصول حصة الطاقة ‌المتجددة من ‌مزيج ⁠توليد الكهرباء لديها إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030 ​لكن ​مسؤولين يقولون إن مساعي الوصول لهذا الهدف معرضة ‍للخطر دون الحصول على دعم دولي.

ويتمثل المشروع الأول والذي تقوم بتطويره شركة "سكاتك" النرويجية في إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا تحت اسم "فالي للطاقة المستدامة – إنرجي فالي" بالإضافة إلى محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات؛ بينما يتمثل المشروع الثاني والذي تطوره شركة "صَنْجُرُو" الصينية (Sungrow) في إقامة مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم توريد حصة من إنتاج هذا المصنع إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا. ويتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.