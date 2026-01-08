كلية دبي للسياحة تخرّج 2400 مرشد سياحي في 5 سنوات

احتفلت كلية دبي للسياحة؛ إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالذكرى الخامسة لإطلاق برنامج «المرشد السياحي» بنسخته الافتراضية، الذي نجح في تدريب وتخريج أكثر من 2400 مرشد سياحي مرخّص، من أكثر من 50 جنسية، في خطوة تعكس التزام دبي المستمر بالارتقاء بتجارب الزوار، وتعزيز جودة الخدمات السياحية.

وبهذه المناسبة، دعت الكلية المواطنين والمقيمين المهتمين بالعمل في مجال الإرشاد السياحي، إلى الانضمام إلى البرنامج، الذي يهدف إلى تأهيل المشاركين وفق أعلى المعايير المعتمدة، للحصول على رخصة المرشد السياحي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهي الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تخوّل حامليها العمل ضمن الشركات السياحية المرخصة في الإمارة، ومرافقة الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي البرنامج استجابة للنمو المتسارع في أعداد الزوار الدوليين إلى دبي، واحتياجات قطاعي السياحة والضيافة، حيث استقبلت الإمارة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، أكثر من 17.55 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 5 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة إلى كوادر مؤهلة قادرة على تقديم تجارب سياحية عالية الجودة ومستدامة.

ويستقبل البرنامج طلبات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، ويتميّز بنظام تدريبي شامل ومرن عبر الإنترنت، يتيح للمشاركين إكمال المتطلبات التعليمية، وفق جدولهم الزمني الخاص.

ويتوفر التدريب حالياً باللغتين الإنجليزية والماندرين، بما يدعم استقطاب شرائح واسعة من المهتمين بالقطاع.

ويتماشى البرنامج مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، كما يسهم في تمكين الكفاءات المحلية، وتوفير فرص عمل بدوام كامل أو جزئي، إضافة إلى دعم تأسيس مشاريع خاصة في مجال الإرشاد السياحي.

وفي تعليقها، قالت مريم سلطان المعيني نائب الرئيس للتوطين والإرشاد السياحي في كلية دبي للسياحة: «نفخر بالنجاح الذي حققه برنامج المرشد السياحي منذ إطلاقه بنسخته الإلكترونية قبل خمس سنوات، حيث أسهم في إعداد مرشدين مؤهلين، لعبوا دوراً محورياً في إبراز المقومات السياحية الفريدة لدبي أمام زوارها.

ونؤمن بأن جودة التجربة السياحية لا تقل أهمية عن أعداد الزوار، ولذلك نحرص على رفع معايير التميز في التواصل بين المرشدين والضيوف، عبر الاعتماد الرسمي الذي يقدمه البرنامج».

وأضافت أن المرشدين السياحيين يمثلون الواجهة الثقافية للمدينة، ولا يقتصر دورهم على التعريف بالمعالم والمواقع السياحية، بل يشمل سرد قصة دبي بأسلوب يعكس روحها وتنوّعها الثقافي، بما يسهم في تكوين انطباعات إيجابية، تدفع الزوار لتكرار الزيارة، واستكشاف المزيد من تجارب الإمارة.

وأكدت المعيني أن البرنامج يشكّل ركيزة أساسية في تطوير الكوادر البشرية، ودعم التوطين في قطاع السياحة، داعية المواطنين على وجه الخصوص إلى الالتحاق بالبرنامج، للاستفادة من الفرص المهنية المتاحة، ومشاركة قصصهم وتجاربهم مع زوار دبي.

رحلة افتراضية

يُعد برنامج المرشد السياحي رحلة تعليمية افتراضية بالكامل، تتضمن نحو 21 ساعة تدريبية، ويُمنح المشاركون مدة تصل إلى 90 يوماً لإكماله، بعد التحقق من المستندات.

ويتضمن البرنامج خمسة مستويات تقييم، تشمل مقابلة افتراضية، واختباراً عملياً، وجميعها تُجرى عن بُعد.

وعند اجتياز البرنامج بنجاح، يحصل الخريجون على رخصة رسمية للعمل مرشدين سياحيين، مع إمكانية التوظيف بدوام كامل أو جزئي لدى شركات السياحة، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة.

كما يتيح البرنامج للمشاركين الانضمام إلى جولات تعريفية اختيارية لاستكشاف المعالم الرئيسة في دبي، وبناء شبكة علاقات مع زملائهم والخريجين، ويتم تنظيم هذه الجولات، عبر منصة التسجيل الإلكتروني للبرنامج.

ومن جانبه، قال محمد كاظم، مرشد سياحي إماراتي وخريج البرنامج: «يمنحنا البرنامج الأدوات اللازمة لرواية قصة دبي، وتنوّعها الثقافي، بأسلوب مهني ومدروس، مع تقديم معلومات دقيقة وحديثة، تعكس صورة حقيقية وجاذبة عن الإمارة».

بدورها، أكدت أرفا سليم أحمد، خريجة البرنامج، أن شمولية المحتوى التدريبي، بما في ذلك مساقات أصحاب الهمم ولغة الإشارة، أسهمت في تعزيز جاهزيتها للتعامل مع مختلف فئات الزوار، وتقديم تجربة إنسانية متكاملة.

وتقدّم كلية دبي للسياحة كذلك برامج دبلوم معتمدة، بدوام كامل، في مجالات السياحة والضيافة وفنون الطهي وإدارة الفعاليات، إضافة إلى برامج افتراضية للعاملين في القطاع، ومنصة «نهج دبي» للتدريب والتوعية بالخدمة الشاملة والسياحة المستدامة.