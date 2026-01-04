"كيه.إل.إم" تلغي رحلات بسبب تساقط الثلوج

قالت ‌شركة الخطوط الجوية الهولندية كيه.إل.إم إن أحوال الطقس أجبرتها على إلغاء 124 رحلة كانت مقررة غدا الاثنين من وإلى مطار سخيبول في أمستردام.

وألغت الشركة، وهي الذراع الهولندية لمجموعة (إير فرانس-كيه.إل.​إم)، بالفعل ​مئات الرحلات ​الجوية منذ يوم الجمعة بسبب الأجواء ‌شديدة ‌البرودة التي عطلت الرحلات في مطار سخيبول. وأصدر المطار إرشادات ​للركاب ​لتوقع تأخيرات وإلغاءات محتملة حيث يعمل الموظفون على ‍إزالة الجليد عن الطائرات.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تساقط ما يصل إلى 5 ‍سنتيمترات من الثلوج على بعض مناطق هولندا في الأيام المقبلة.