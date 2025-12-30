أسهم «كيوكسيا» اليابانية تقفز 540% بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

أدى الطلب الهائل لقطاع الذكاء الاصطناعي على تخزين البيانات إلى منح أسهم شركة تصنيع شرائح الذاكرة اليابانية «كيوكسيا» هولدينجز أرباحاً قياسية هذا العام، في مؤشر على أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة، وبقوة رغم تقلبات السوق الأخيرة.

ارتفع سهم شركة «كيوكسيا» بحوالي 540% منذ بداية العام، متفوقاً على جميع الشركات الأخرى المسجلة في مؤشر إم إس سي آي العالمي، ليصبح أفضل سهم في مؤشر توبكس الياباني لعام 2025، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتضم الشركة المصنعة لذاكرة فلاش ناند، التي بدأت التداول لأول مرة في بورصة طوكيو في ديسمبر العام الماضي فقط، شركتي أبل ومايكروسوفت بين عملائها، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 5.7 تريليونات ين (36 مليار دولار).

ويظهر الصعود القياسي لأسهم كيوكسيا الطلب المتزايد في قطاع التكنولوجيا على شرائح الذاكرة، مع سعي كبرى شركات خدمات الحوسبة السحابية إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

وتعد شرائح مثل شرائح «كيوكسيا» ضرورية للتدريب على الذكاء الاصطناعي، وتشغيل مراكز البيانات.

وهذا العام حذرت شركات التكنولوجيا الكبرى من حدوث أزمة محتملة في إمدادات شرائح الذاكرة وسط الطلب المتصاعد، مع توقع المحللين لارتفاع الأسعار.