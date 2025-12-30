المحكمة الدولية للتحكيم و«أوبوس 2» تتوسعان في «أبوظبي العالمي»

أعلن «أبوظبي العالمي» عن تأسيس المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركزاً لها في «أبوظبي العالمي»، وافتتاح مكتب داخل مركز جلسات فض المنازعات التابع له. ومن خلال اختيار أبوظبي العالمي مقراً إقليمياً لها، تعزّز الغرفة الربط بين منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وتوسّع نطاق الوصول إلى خدمات التحكيم الدولي للجهات العاملة عبر ممرات التجارة العالمية الرئيسة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل النمو المتواصل الذي يشهده مركز جلسات فض المنازعات في أبوظبي العالمي، إذ تعتزم شركة «أوبوس 2» المزوّد العالمي الحائز جوائز في مجال التكنولوجيا والخدمات القانونية، والتي أسست حضورها في أبوظبي العالمي عام 2024، افتتاح مكتب لها أيضاً داخل المركز.

وقالت ليندا فيتز-آلان، أمين السجل والرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي، إن قرار المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأسيس حضورها الإقليمي في أبوظبي العالمي، يعكس الثقة التي توليها مؤسسات التحكيم الدولية للبنية القانونية في أبوظبي، وما تتمتع به من حياد وإطار قانوني قائم على القانون العام.

من جانبه، قال أسعد خليل، نائب رئيس المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن القرار يعد خطوة استراتيجية في مسيرة نمو المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط.