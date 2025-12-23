شركة سيتي ديفيلوبرز تعلن عن مشروع أمرا أول منتجع صحي متكامل في العالم

أعلنت شركة سيتي ديفيلوبرز عن مشروع أمرا، أول منتجع صحي متكامل في العالم.

وتعتبر شركة سيتي ديفيلوبرز وجهة رائدة تُعيد تعريف مفهوم الصحة، وطول العمر، والرفاهية المستدامة، ويقودها سفيرا الحملة العالمية إد ويستويك وإيمي جاكسون، اللذان اشتريا أيضًا منزلًا من أربع غرف نوم في المنتجع.

يُعدّ أمرا أول منتجع صحي متكامل في العالم، وهو نموذج تطوير غير مسبوق قائم على مبادئ الصحة الشاملة المدعومة علميًا، والإقامة السكنية المتكاملة الخدمات، والضيافة، وكلها مُدمجة في نظام بيئي متكامل مصمم خصيصًا لهذا الغرض. يقع المنتجع في بحيرة الكربون الأزرق النادرة في أم القيوين، وقد صُممت هندسته المعمارية المُركزة على الصحة، وتصميمه المُستوحى من الطبيعة، ومناطقه الصحية المُختارة بعناية، وأطره التشغيلية، بعناية فائقة لتمكين الصحة كأسلوب حياة يومي وليس مجرد ملاذ مؤقت.

بإطلالات بحرية خلابة من جميع أنحائه، يُجسّد أمرا علم الأعصاب العلاجي لمفهوم "العقل الأزرق"، مُوفرًا بيئة معيشية تزدهر فيها الصفاء والهدوء والتواصل بشكل طبيعي. لا يوجد مشروع عقاري أو فندقي آخر على مستوى العالم يجمع كل هذه العناصر في وجهة متكاملة، مما يجعل مشروع AMRA معيارًا جديدًا في مجال التطوير العقاري القائم على الصحة والرفاهية.

لتحقيق هذه الرؤية، عقدت شركة Citi Developers شراكات مع استوديوهات تصميم عالمية رائدة مثل 1508 London وTrush Design، بالإضافة إلى قائمة متنامية من الشركاء في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجارب الثقافية، بما في ذلك Valor Hospitality وBlue Coral Concept وEden Art Gallery.

سيضم المنتجع، المؤلف من ثلاثة أبراج، 820 وحدة سكنية متكاملة الخدمات، مصممة لنمط حياة واعٍ، وعمر مديد، وتوازن شامل. بعد النجاح الباهر الذي حققته أبراج Citi Developers السكنية الخمسة السابقة، يمثل مشروع AMRA نقلة نوعية للشركة من مفهوم السكن الفاخر إلى مفهوم الضيافة المتكاملة للصحة والرفاهية.

يقول زورايز مالك، الرئيس التنفيذي لشركة Citi Developers: "يمثل مشروع AMRA تطورنا من بناء المنازل إلى بناء أنماط حياة شاملة. نحن نتوسع في قطاع المنتجعات والضيافة، وسنطور منتجعات AMRA لتصبح علامة تجارية عالمية مستقلة."

بصفتهما الوجهين العالميين لمشروع AMRA، يُضفي الزوجان الممثلان إد ويستويك وإيمي جاكسون منظورًا أصيلًا يركز على الصحة والعافية على الحملة. وكدليل على إيمانهما برؤية المشروع، اشترى الزوجان منزلًا من أربع غرف نوم في AMRA.

وتتحدث إيمي جاكسون عن فلسفة المنتجع قائلةً:"يُشعرك AMRA براحةٍ وسكينةٍ لا مثيل لهما. فالرؤية التي يقوم عليها تعكس أسلوب حياة يُعطي الأولوية للتوازن والطبيعة والرفاهية الحقيقية - وهو ما نؤمن به بشدة."

ويضيف إد ويستويك:"من فلسفة التصميم إلى الدقة المتناهية في كل تفصيل، يُمثل AMRA نمط حياة يتمحور حول الهدوء والصفاء والتواصل. إنه مشروع فريد ذو هدف نبيل."

يُجسد الزوجان، المتزوجان منذ عام 2024، نمط الحياة العصري المتوازن والنشط الذي يُروج له AMRA.

ويقول شاهنواز تشوغتاي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Citi Developers: "اخترنا إد وإيمي لأنهما يُمثلان التوازن والطموح والهدوء والخصوصية والتفرد والتواصل." تتناغم قيمهم بشكلٍ طبيعي مع فلسفة منتجع أمرا للعافية الشاملة، مُجسّدةً جوهر ما يُمثله هذا المنتجع.

سيضم منتجع أمرا باقةً واسعةً من التجارب المُصممة خصيصًا للعافية، تشمل أجنحةً لليوغا والبيلاتس، وغرفًا للعلاج بالتبريد، وأحواضًا للعلاج المائي، وشرفاتٍ للتأمل، ونوادي شاطئية على أسطح المباني وسط حدائق غنّاء مُنسّقة. وسيُركز الطعام على تقديم أطباقٍ غنيةٍ بالعناصر الغذائية، وعضوية، ومُستدامة المصدر.

صُمم منتجع أمرا مع مراعاة القيمة طويلة الأجل، حيث يُقدم أُطرًا تشغيليةً على مستوى المنتجعات، وخطة سداد بنسبة 70/30 لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم، مما يجعله أحد أكثر فرص الاستثمار جاذبيةً في المنطقة.

من المُقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2028.