«المالية» تحصل على «شهادة أفضل مكان للعمل»

حصلت وزارة المالية على شهادة أفضل مكان للعمل «Great Place to Work»، المعتمدة دولياً، تتويجاً لنهجها المتكامل في تطوير بيئة العمل، وفقاً لنتائج استبيان آراء الموظفين الذي تجريه المنظمة العالمية المتخصصة في تقييم ثقافة بيئات العمل.

وأكدت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، أن حصول وزارة المالية على شهادة أفضل مكان للعمل «Great Place to Work»، يجسد نتائج الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الشفافية وتمكين الموارد البشرية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القيادات والموظفين، بما يدعم تحقيق التميز المؤسسي. وأفادت أن وزارة المالية تنظر إلى رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لاستدامة الأداء الحكومي، مؤكدة مواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الموارد البشرية، وبناء القدرات، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة المواهب.

وتعد شهادة أفضل مكان للعمل «Great Place to Work»، اعتماداً دولياً يمنح للجهات التي تحقق مستويات عالية من رضا الموظفين وثقتهم ببيئة العمل وقيادتها.