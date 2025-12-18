رغم الفواتير المرهقة… ما سرّ انخفاض أسعار العطور في المطارات؟

مع تصاعد حركة السفر الجوي عالمياً، تتزايد شكاوى المسافرين من الارتفاع الحاد في أسعار الطعام والخدمات داخل المطارات، حيث تتحول وجبة سريعة أو زجاجة ماء إلى فاتورة مفاجئة تفوق بكثير أسعارها خارج المطار، تقارير ودراسات حديثة تؤكد أن هذه القفزات السعرية ليست عشوائية، بل نتاج نموذج اقتصادي قائم على الاحتكار وارتفاع التكاليف ووجود ما يُعرف بـ"الجمهور الأسير".

وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن المطارات الحديثة لم تعد مجرد نقاط عبور، بل تحولت إلى مراكز تجارية متكاملة تضم مطاعم عالمية ومتاجر كبرى، بهدف تعظيم الإيرادات، هذا التحول يستفيد من تدفق مسافرين يعانون الجوع أو الإرهاق أو ضيق الوقت، ما يجعلهم أكثر استعداداً للدفع، حتى بأسعار مضاعفة.

أسعار تتجاوز المنطق

ورغم الصورة النمطية عن "الأسواق الحرة" في المطارات، تكشف الأرقام أن المشتريات اليومية هي الأكثر كلفة، ففي مثال صارخ، يُباع لوح شوكولاتة بسعر 6.59 دولارات في المتاجر العادية، بينما يصل سعره إلى 14.49 دولاراً داخل مطار لاغوارديا في نيويورك.

ووفق تقارير متخصصة، حققت مطارات الولايات المتحدة وحدها أكثر من مليار دولار من عائدات المبيعات خلال عام واحد، مدفوعة بهذه الفوارق السعرية.

العطور استثناء

تُعد العطور في المطارات خياراً محبباً للمسافرين الباحثين عن الأسعار المخفضة، في المطارات الكبرى يمكن أن تكون أسعار العطور أقل بنسبة 10 إلى 25% مقارنة بالأسواق المحلية، خصوصا للمنتجات الأكثر مبيعا.

تنخفض أسعار العطور في المطارات لأن المتاجر تبيعها كـ "منتجات معفاة من الرسوم الجمركية" (Duty-Free)، مما يعني إعفاءها من ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية والاستيراد، وهذا يوفر تكاليف كبيرة للعملاء مقارنة بالشراء من المتاجر العادية، مع ضمان أن المنتجات أصلية وتأتي مباشرة من نفس العلامات التجارية العالمية.

في التسعينات، تبنت بعض المطارات سياسة "سعر الشارع"، التي تفرض على المتاجر البيع بأسعار مماثلة لما هو خارج المطار، غير أن هذا النموذج تراجع لصالح سياسة "السعر في الشارع زائد"، التي تسمح بإضافة نسب قد تصل إلى 15% فوق السعر المعتاد، فضلاً عن رسوم أخرى لتغطية مزايا الموظفين، ورغم وجود سقوف تنظيمية، تشير تقارير إلى تفاوت في التطبيق ووجود فجوات تسمح بزيادات أعلى من المعلن.

أسباب ارتفاع الأسعار

تبرر إدارات المطارات هذه الأسعار بتكاليف تشغيلية مرتفعة تشمل الإيجارات الباهظة، والرسوم الأمنية، وتكاليف التوريد، ومتطلبات الموظفين من تصاريح وتدريب ومواقف سيارات، كما تتمتع المطارات بقدرة شبه كاملة على التحكم بعدد المتاجر العاملة داخلها، ما يقلّص المنافسة ويُبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة.

وفي الولايات المتحدة، يهيمن عدد محدود من شركات الامتياز الكبرى على قطاع المطاعم والمتاجر داخل المطارات، وهو ما يعزز التركّز الاحتكاري ويحدّ من فرص انخفاض الأسعار، حتى مع وجود لوائح تنظيمية.

استثناءات محدودة

ورغم الصورة القاتمة، تبرز نماذج مختلفة، إذ يطبق مطار بورتلاند في ولاية أوريغون سياسة "التسعير النظيف"، التي تفرض بيع السلع داخل المطار بنفس أسعارها خارجه دون أي زيادات، وتُعد تجربة ناجحة بحسب مسؤولي الطيران هناك.

تكلفة سفر أعلى مما يبدو

دراسات حديثة خلصت إلى أن تكلفة السفر لا تقتصر على تذكرة الطيران، إذ تصدرت مطارات كبرى مثل لاغوارديا ودنفر وبوسطن قائمة الأعلى تكلفة عند احتساب أسعار الطعام ومواقف السيارات والفنادق القريبة، خصوصاً خلال مواسم الذروة والعطلات.

ويخلص خبراء إلى أن التخطيط المسبق يبقى الوسيلة الأنجع لتخفيف هذه الفواتير المكلفة، عبر تناول الطعام قبل الوصول إلى المطار، وحمل وجبات خفيفة، والحجز المبكر للخدمات، في محاولة للحد من أثر "الأسعار الجنونية" داخل بوابات السفر.