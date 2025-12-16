بدء أعمال الإنشاء في مشروع Avenue Residence 7 Nabni التابع لشركة نبني للتطوير العقاري في منطقة الفرجان، دبي

•إقبال قوي في السوق: بيع 65% من الوحدات مسبقاً

•ارتفاع إجمالي استثمارات نبني في المنطقة إلى 800 مليون درهم

أعلنت شركة نبني للتطوير العقاري عن بدء أعمال الإنشاء في مشروع Nabni Avenue Residence 7 ، أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة في منطقة الفرجان، إحدى المناطق السكنية الأسرع نموّاً في دبي.

ويمثّل هذا المشروع الإضافة الأحدث ضمن سلسلة مبانيAvenue السكنية التابعة لشركة نبني، كما يشكّل مشروعها الرئيسي الجديد، المصمّم ليكون نموذجاً للحياة الحضرية الراقية مع طابع عصري وأنيق يتضمّن لمسات تصميمية إماراتية دقيقة. وينضمّ المشروع إلى مباني Avenue 1–6لترتفع قيمة الاستثمارات الإجمالية في الفرجان إلى 800 مليون درهم.

ومن المقرّر تسليم مشروعNabni Avenue Residence 7 من نبني للتطوير العقاري في أغسطس 2027، حيث يتكوّن المبنى من 12 طابقاً (أرضي + منصّة للمرافق + 10 طوابق)، ويضمّ 166 وحدة سكنية من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، تتراوح مساحاتها بين 950 و2,050 قدماً مربعّة، لتكون الأكبر في المنطقة.

ويستند تصميم المشروع إلى أسلوب آرت ديكو البسيط، مع عناصر معمارية مستوحاة من البيوت الإماراتية التقليدية. وتتميّز التصاميم الداخلية المشرقة بمواد وتجهيزات إيطالية عالية الجودة، إلى جانب أجهزة مطابخ أوروبية فاخرة. وتتكامل تقنيات المنزل الذكي مع التجربة السكنية الفاخرة، كما يوفّر المشروع مجموعة من المرافق التي تلائم أسلوب حياة الشباب والعائلات، من ضمنها مسابح منفصلة للبالغين والأطفال، وصالة رياضية مجهّزة من Technogym، وصالة للمقيمين، وحديقة بأشجار الغاف، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومساراً للجري، ومنطقة للشواء.

وفي هذا الصدد، علّق السيد عبد الرحمن عبد الله الحلو السويدي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في نبني للتطوير، قائلاً: "بعد النجاح الكامل لأول ستة مبانٍ من علامة Avenue، ومع بيع 65% من وحدات Nabni Avenue residence 7، نواصل اعتماد نموذج سكني أثبت نجاحه وجذب الأزواج والعائلات الباحثين عن الجودة، سواء للسمعة التي تتمتع بها نبني أو لأسلوب الحياة المميز في مجتمع الفرجان."

وأضاف: "نحن مستمرّون في تقديم مساحات سكنية عالية الجودة تلبّي توقّعات المستثمرين والعملاء على حدّ سواء، ممن يبحثون عن مشاريع تتميّز وتفي بوعودها منذ مرحلة الخطة. ويستند هذا النهج إلى خبرة محلية تناهز عشرين عاماً، والتزام راسخ بالجودة في البناء والتجهيز والوظيفية، وفق المعايير الدولية، مع الحفاظ على روح التصميم المحلّي."

وتتبع نبني للتطوير نهجاً مدروساً يوازن بين الفخامة الراقية والجدوى التجارية، وذلك عبر سلسلة توريد عالمية مباشرة وإدارة ذكية للتكاليف، لضمان منتج يرتكز إلى الجودة على كلّ المستويات. وحتى ديسمبر 2025، سلّمت الشركة خمسة مبانٍ تجاوزت مبيعاتها 1.2 مليار درهم، فيما يجري تطوير ثلاثة مبانٍ إضافية في الفرجان.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد لمشروع Nabni Avenue residence 7 بعد إطلاق شركة نبني في مايو 2025 مشروع Waldorf Astoria Residences Dubai Business Bay، الذي يُعدّ جوهرة محفظتها المتنامية وأول مشروع مستقلّ للعلامة المرموقة Waldorf Astoria في العالم خارج الولايات المتحدة.