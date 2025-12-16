«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق مشروع أقطاب الكربون في الإمارات 2026

أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» وشركة «صنستون» الصينية، عن بدء إنشاء مشروع تصنيع أقطاب الكربون في الإمارات العام 2026.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 300 ألف طن من الأقطاب سنوياً، لتحل محل معظم واردات «الإمارات العالمية للألمنيوم» من الأقطاب، ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2028.

يتماشى المشروع مع مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية النمو الصناعي لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار» ويرسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول القليلة المصدرة لأقطاب الكربون على مستوى العالم.

ووقعت الشركتان اتفاقية المشروع المشترك، حيث تمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم 45% من الأسهم، فيما تمتلك صنستون 55%، مع توقعات باستثمار نحو 300 مليون دولار لبناء المصنع الجديد، تناسباً مع حصص الملكية لكل من الشركاء.

وتستخدم أقطاب الكربون في عمليات صهر الألمنيوم، وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 1.35 مليون طن من الأقطاب المستخدمة في عملياتها سنوياً في مصانعها في جبل علي والطويلة، فيما تستورد باقي متطلباتها الحالية من الخارج.

وستقوم شركة صنستون ببناء المصنع نيابة عن المشروع المشترك، فيما ستكون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مستثمراً مالياً ومشترياً.

قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يوفر المشروع فرصاً جديدة لتصدير المنتجات المصنوعة في الدولة وتعزيز مشترياتنا المحلية، وزيادة إسهامنا في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم أمن إمدادات أقطاب الكربون على المدى الطويل. ونعتمد من خلال التعاون مع شركة صنستون على خبراتنا القوية المشتركة في هذا المجال لتأسيس أول مصنع لها خارج الصين في دولة الإمارات. ويعد هذا المشروع تجسيداً عملياً لأهداف مبادرة «اصنع في الإمارات» واستراتيجية النمو الصناعي «مشروع 300 مليار»، من خلال تحويل الطلب الصناعي المحلي إلى فرص استثمارية لتطوير منظومة صناعية تدفع نطاق الصادرات».

من جانبه، قال لانغ جوانغهو، رئيس مجلس إدارة شركة صنستون: «يعد المشروع الأول للشركة للتوسع عالمياً في دولة الإمارات بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تمتد خبرتها الصناعية لأكثر من 50 عاماً وتحمل رؤية واضحة لتشكيل مستقبل صناعة الألمنيوم. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة للطرفين في الاستجابة للتحول الأخضر في قطاع التصنيع العالمي. ونتطلع للعمل بكامل طاقتنا على إرساء معايير جديدة للكفاءة، وبناء أسس راسخة لعمليات مستدامة على المدى الطويل».

وقعت الإمارات العالمية للألمنيوم وصنستون مجموعة من الاتفاقيات في المراحل التمهيدية في إطار خطة تنفيذ المشروع، ومنها اتفاقية تطوير مشترك خلال منتدى «اصنع في الإمارات» في مايو 2025.