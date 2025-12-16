يستمر يومياً حتى 31 ديسمبر.. مهرجان دبي للتسوق يحول حتا وادي هب إلى وجهة زاخرة بالأجواء الاحتفالية

انطلقت فعالية حتا × مهرجان دبي للتسوق وسط الإطلالات الخلابة لمرتفعات حتا لتقدم على مدار شهر كامل مجموعة كبيرة من عروض الألعاب النارية وتجارب المغامرات والطهو والموسيقى والألعاب العائلية.

وتستمر الفعالية حتى 31 ديسمبر الجاري، حيث تكشف دورة هذا العام عن عروض عالمية غير مسبوقة ومشاركات فريدة من أنحاء المنطقة، بما في ذلك قبة سينما روكسي التي تقام في حتا لأول مرة، وتجربة دينر إن ذا سكاي وسط الإطلالات الفريدة على جبال الحجر، وأولى حفلات كاندل لايت في المنطقة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من مسارات العروض الضوئية، واستعراضات الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب مجموعة من مفاهيم الطهو المحلية.

ملتقى مميز لتجارب الطبيعة والأضواء والألعاب

تقام فعالية حتا × مهرجان دبي للتسوق وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الحجر لتضفي طابعاً مميزاً وجديداً على هذه الوجهة الساحرة، لا سيما أن المهرجان يقام في الهواء الطلق مستنداً إلى أربع ركائز، وهي الطبيعة والألعاب والأضواء والتجارب العائلية.

وتوفر الفعالية للزوار العديد من التجارب، بما في ذلك، مجسمات ضوئية مذهلة وتجارب ليلية وسط إطلالات خلابة منها:

· مسار في البرية – مضمار ساحر مضاء لرحلة مشي غامرة يمتد لمسافة 1 كيلومتر، ويتضمن مجسمات متلألئة مستوحاة من الحياة البرية، ومسارات مزودة بأضواء LED، ومحطات تعليمية تسلط الضوء على البيئة الأصلية في حتا.

· فورتكس أوف لايت، ريفر جيت، وذا بولس: هي ثلاث مناطق لعروض الأضواء الساحرة، ترتقي بأجواء المهرجان إلى مستويات غير مسبوقة، وتوفر رحلة استكشاف مميزة للعائلات وفرصة فريدة لالتقاط الصور التذكارية.

عروض ألعاب نارية مميزة أسبوعياً

· تقام كل يوم جمعة وسبت في الساعة 8 مساءً، وأبرزها عرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة عند منتصف الليل احتفالاً ببداية العام الجديد.

التجارب الحصرية ضمن فعالية حتا × مهرجان دبي للتسوق

1. حفلات موسيقية على ضوء الشموع من علامة Fever (سعر التذكرة 70 درهماً إماراتياً)، وهي سلسلة من أربعة عروض موسيقية على ضوء الشموع، والتي تقام في الهواء الطلق بين الجبال. وتتضمن:

· مئة عام من الألحان العربية الشهيرة (19 ديسمبر)

· رحلة البيانو عبر العصور (27 ديسمبر)

تقام جميع الحفلات بدءاً من الساعة 7.15 مساءً وحتى 8:30 ليلاً، بالتزامن مع عروض الألعاب النارية عند الساعة 8 مساءً.

2. قبة سينما روكسي – أول سينما تقام في حتا على الإطلاق (سعر التذكرة 65 درهماً، مع تقديم الفشار ومشروب غازي مجاناً): يسر مهرجان دبي للتسوق أن يقدم أول تجربة سينمائية في حتا على الإطلاق، وهي عبارة عن قبة تم بناؤها خصيصاً لعرض الأفلام. وتتضمن هذه التجربة تقديم مجموعة من الأفلام الشهيرة وسط إطلالات رائعة على الجبال، حيث يمكن للزوار التلذذ بالوجبات السريعة والاسترخاء على الكراسي المريحة أثناء مشاهدة أجمل الأفلام، بما فيها Zootropolis 2، Wicked: For Good، El Selem W El Thoban، Now You See Me – Now You Don’t، وغيرها من الأفلام التي يتم عرضها على مدار فترة المهرجان.

3. دينر إن ذا سكاي – لأول مرة في حتا (سعر التذكرة 300 درهم إماراتي): يقدم مهرجان دبي للتسوق تجربة دينر إن ذا سكاي لأول مرة في حتا وادي هب، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة في منطقة ترتفع لمسافة 50 متراً، مع إطلالات مميزة. وتستمر التجربة بين 12 و20 ديسمبر، وتستضيف كل منها 22 زائراً يستمتعون بفرصة مميزة لمشاهدة عروض الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع والتي تقام أيام الجمعة والسبت.

مغامرات تلبي تطلعات مختلف الأعمار وبمستويات مختلفة من التشويق

مع أكثر من 30 تجربة مشوقة، تبرز حتا باعتبارها أهم وجهة جبلية في دبي، وملاذاً مثالياً لعشاق الطبيعة والحركة. ويمكن للزوار إطلاق العنان لشغفهم بالمغامرة عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، تشمل ما يلي:

● مغامرات هوائية مفعمة بالحماس: الزبلاين، والسقوط الحر، والانزلاق المتعرج على الحبال وحبل انزلاق بيلاي.

● رياضات التحدي والدقة: الرماية، ورمي الفأس، ورمي الرمح.

● تجارب بدنية: تسلق الجدران، والترامبولين.

● متعة فريدة: منزلقات دروب إن، المشي على الشباك، القفز في الأكياس.

● استكشاف الطبيعة: سيارات الكارت الجبلية، والسكوترات الكهربائية، والروفرز، وتجربة الزوربينج.

● مسارات الطبيعة: ركوب الخيل والمهور، وركوب الدراجات الجبلية برفقة فريق خبراء حتا وادي هب.

أوقات المهرجان: من 9 صباحاً حتى 10/11 ليلاً، مع مزيج من التجارب المجانية والمدفوعة والجولات برفقة مرشدين.

تجارب يومية مجانية للعائلات

● ذا بالس – منطقة قلب المهرجان: مركز اجتماعي نابض بالحياة يتزين بالأضواء المميزة، ويقدم عروضاً حية لمنسقي الأغاني والفرق الموسيقية، إلى جانب عربات الطعام الشهية، ومناطق لعب للأطفال، ومساحات للاسترخاء.

● ملعب البادل (مجاناً): أول ملعب بادل في حتا، يقدم 13 فترة لعب يومية بدءاً من الساعة 4 مساءً، ووفق مبدأ من يأتي أولاً يحصل على الخدمة أولاً.

● أنشطة الأطفال - اصنع مزرعتك المصغرة (مجاناً): يحصل الأطفال على مزارعين عدة لبناء مزرعتهم الصغيرة، إلى جانب مسابقات يومية وجوائز مميزة من حتا وادي هب.

● شاحنة ريد بل الموسيقية: تشعل ريد بل أجواء المهرجان بشاحنة الدي جي الأيقونية التي تقدم عروضاً موسيقية حية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في 19 و20 ديسمبر 26 و27 ديسمبر، لتمنح الزوار طاقة وحماساً مضاعفاً.

مهرجان النكهات: تجارب طهو بين الجبال

تتحول حتا إلى وجهة لأشهى تجارب تناول الطعم المفعمة بالنكهات الشهية، والتي تجمع بين أشهر العلامات المحلية وأبرز مفاهيم الطعام في دبي.

مفاهيم المأكولات والمشروبات المميزة (يومياً):

● عمر عديلي (كنافة على الفحم)

● يامانوت أتيلييه (مخبر ياباني)

● ميمي سان (تجربة طعام مستوحاة من المأكولات الشعبية اليابانية)

● ميزون ماتشا (متخصص بتقديم أصناف الماتشا الفاخرة)

● هوم بيكري – هوم شوكولا

استضافات خاصة:

● مطعم مطر فارم: من 5 إلى 7 ديسمبر (لحوم مدخنة على طريقة تكساس)

● عطلة نهاية أسبوع حافلة بأشهى مأكولات الشارع الإماراتي: 26–28 ديسمبر

● توشيز للحلويات

● محطة المحشي

● مقهى بي دي إل

عروض المأكولات والمشروبات المحلية في حتا:

● أدرينا بيتزا، ومذاق حتا، وحتا وايلد كافيه، ومطعم جانام، وقسم الشواء وغيرها، لدعم رواد الأعمال المحليين في حتا وادي هب.

الإقامة الليلية: تجارب إقامة فاخرة في الطبيعة في رحاب منتجعات حتا

يمكن للزوار تمديد تجربتهم خلال مهرجان دبي للتسوق عبر خيارات الإقامة الفاخرة في منتجعات حتا، والتي تقدم خصومات خاصة طوال فترة المهرجان، بالإضافة إلى تجارب الإقامة المتنوعة في وادي هب التابع لدبي القابضة، وتشمل:

● أكواخ داماني

● القبب المزودة بأحواض سباحة خاصة

● مقطورات التخييم الكلاسيكية، ومواقع التخييم

وتتضمن أماكن خاصة لإشعال النار، ومرافق شواء، مع إمكانية وصول حصري إلى 20 نشاطاً مميزاً في حتا وادي هب. كما يتوفر عرض الإقامة واللعب خلال مهرجان دبي للتسوق مع خصم بنسبة 15% للحجوزات من 5 إلى 30 ديسمبر عند الحجز المبكر بين 14 و30 نوفمبر.

الشركاء الاستراتيجيون

تحظى نسخة 2025-2026 من المهرجان بدعم من بنك دبي التجاري بوصفه الراعي الرئيسي، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، وبالم جميرا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات، وغيرهم من الشركاء الذين سيتم الكشف عنهم لاحقاً.