طيران الإمارات تستعد لتشغيل طائرتها البوينج 777 المحدثة إلى بيروت وبكين

أعلنت طيران الإمارات اليوم تشغيل طائراتها البوينج 777 المحدثة والتي تضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على رحلتيها «ئي كيه 953» و«ئي كيه 954» بين دبي وبيروت اعتباراً من 6 يناير 2026، والرحلتين «ئي كيه 306» و«ئي كيه 307» بين دبي وبكين اعتباراً من 1 فبراير 2026.

وبالنسبة للعاصمة اللبنانية بيروت، سوف تغادر الرحلة «ئي كيه 953» من دبي الساعة 15:40 لتصل إلى بيروت الساعة 17:00، أما رحلة العودة «ئي كيه 954» ستغادر بيروت الساعة 19:45 لتصل إلى دبي الساعة 00:50.

وتوفر المواعيد منظومة ربط سلسة مع مدن رئيسية تضم جاليات لبنانية كبيرة، مثل سيدني وملبورن وبريسبن، إضافة إلى نيويورك ولوس أنجلوس وسيحصل المسافرون على تجربة سفر متناسقة في الدرجة السياحية الممتازة في كل مراحل رحلتهم، إذ تشغل العديد من هذه المدن عبر طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 المحدثة.

وتعد بكين رابع مدينة في البر الرئيسي الصيني تستقبل أحدث طائرات طيران الإمارات ومنتجاتها من الجيل الجديد. وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 306» من دبي الساعة 03:20 لتصل إلى بكين الساعة 14:45. فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 307» من بكين في الساعة 00:40 لتصل إلى دبي الساعة 05:30.

ويستمتع المسافرون من بكين بتجربة متكاملة في الدرجة السياحية الممتازة عند السفر إلى وجهات عالمية بارزة ضمن شبكة طيران الإمارات.