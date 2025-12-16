مطار دبي الدولي حكاية شتوية ساحرة في موسم الأعياد

تحول مطار دبي الدولي (DXB) إلى حكاية شتوية ساحرة تهدي المسافرين أجواءً احتفالية تجمع بين التجارب الرقمية والأنشطة التفاعلية، لتضفي على تجربة السفر طابعاً استثنائياً ومليئاً بالفرح. تشمل احتفالية مطار دبي بموسم الأعياد 6 فعاليات مبهجة تستمر حتى 10 يناير 2026، وتتضمن الزينة الاحتفالية، والعروض الجوالة، وورش العمل التفاعلية في مختلف مباني المطار، لتمنح المسافرين لحظات لا تنسى وتجربة سفر تحتفي بروح موسم الأعياد بكل تفاصيلها.

وتشمل الفعاليات منطقة العائلات، حيث تنبض صالة B بالحياة مع منطقة العائلة التي تم تنسيقها بعناية لتكون مساحة دافئة ومليئة بالبهجة، تتوسطها مجسمات فنية مضيئة وديكورات شتوية أنيقة، إلى جانب أكشاك احتفالية لتغليف الهدايا مجاناً، ومنطقة العائلة الوجهة الأكثر ملاءمة لعشاق التصوير في مباني المطار هذا الشتاء.

وتحول «المبنى 3» إلى مسار استكشافي تفاعلي؛ حيث يمكن للمسافرين استخدام هواتفهم للبحث عن قطع زينة افتراضية مخفية في أرجاء المبنى وسيحظى بعض المسافرين المحظوظين بالعثور على قطع الزينة الذهبية النادرة التي تخبئ مفاجآت فاخرة وتجارب استثنائية تضيف المزيد من البهجة إلى رحلتهم.

ويقدم مطار دبي الدولي عبر منصته الرقمية الجديدة تجربة ترفيهية تضم 3 ألعاب احتفالية سريعة، تم تصميمها خصيصاً للمسافرين الذين يملكون وقتاً إضافياً قبل رحلاتهم، وتشمل العجلة الدوارة، وحل الأحجيات، وكلمات دافئة، ويمكن للضيوف الوصول إلى هذه الألعاب بكل سهولة من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة المنتشرة في مختلف مباني المطار.

كما تتضمن الفعاليات ورش تزيين الكرات الاحتفالية التي تقام في المبنى 3، حيث يمكن تصميم كرات لامعة مزينة ومجسمات على هيئة رجال الثلج وحيوانات الرنة، وتشكل الورش

نشاطاً ممتعاً مصمماً خصيصاً للأطفال ومحبي الأعمال اليدوية. وتجوب شخصيات احتفالية مستوحاة من أجواء القطب الشمالي، أروقة المطار خلال أيام الذروة، لتنشر الفرح بين المسافرين وتمنحهم فرصاً مميزة لالتقاط الصور التذكارية. كما خصص مطار دبي الدولي منصتين بتصاميم أنيقة تقدم خدمة تغليف الهدايا مجاناً في أيام محددة، إلى جانب محطات مخصصة للأعمال والحرف اليدوية.