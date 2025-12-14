تغييرات تسعير الكهرباء تنعش تخزين الطاقة بالبطاريات في أوروبا

تتوقع شركة ريستاد إنرجي لتحليلات الطاقة طفرة في نمو أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوروبا، مع آفاق أكثر إشراقاً بعد التغييرات التي أُدخلت على هيكل تسعير الكهرباء في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من العام الحالي 2025.

وتقول ريستاد إن الجدوى الاقتصادية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوروبا تبدو أكثر إشراقاً، حيث توفر عدة دول إمكانية ارتفاع أرباح هذه الأنظمة بأكثر من 15 %، بعد أن تم تغيير هيكل تسعير الكهرباء في الاتحاد الأوروبي.

نظام أوروبي جديد

وطبقت دول الاتحاد الأوروبي نظاماً جديداً منذ أكتوبر الماضي، حيث يحدد النظام الأوروبي الجديد أسعار الكهرباء كل 15 دقيقة بدلاً من كل ساعة، ما يمنح مشغلي أنظمة التخزين فرصاً أكبر لشراء الكهرباء عندما تكون الأسعار منخفضة وبيعها عند ارتفاعها.

وتقول شركة تحليلات الطاقة إنه منذ تطبيق النظام الجديد، ارتفعت إمكانات المراجحة بنحو 14 % في المتوسط عبر أسواق الكهرباء الأوروبية، وسجلت بعض الدول، مثل النمسا وسلوفاكيا، مكاسب تجاوزت 20 %، في حين شهدت دول أخرى، منها البرتغال والنرويج والسويد، تحسناً محدوداً فقط.

وأضافت ريستاد أن أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي كانت تحدد على أساس كل ساعة، لكن عند انتقال الأسواق من فترات التداول الساعية إلى فترات تداول مدتها 15 دقيقة، والمعروفة بوحدات زمن السوق لمدة 15 دقيقة، تظهر فرص جديدة لتحقيق الدخل، حيث ثبت أن هذا النظام أكثر ربحية بكثير من التداول عبر ساعة كاملة، فعلى سبيل المثال، في ليتوانيا، حقق نقل الطاقة على مدى 15 دقيقة عائداً بنحو 263 دولاراً لكل ميغاواط ساعة، أي أعلى بنسبة 14 % مقارنة بالتداول الساعي، بينما في ألمانيا، كانت المراجحة على أساس ربع ساعة أكثر ربحية بنسبة 16 % من المراجحة الساعية.

مصادر الطاقة المتجددة

وتقول ريستاد إنه في الدول التي تتمتع بمرونة أقل في توليد الكهرباء واستهلاكها، يمكن للحصة المرتفعة من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة أن تتسبب في تقلبات سعرية كبيرة بها، حيث إن التغيرات السريعة في إنتاج طاقة الرياح أو الشمس تعني أن أسعار الكهرباء قد تتغير بشكل ملحوظ حتى خلال ساعة واحدة، وتلتقط فترات التداول الأقصر، البالغة 15 دقيقة، هذه التحولات السريعة، ما يخلق فرصاً أكبر للأصول المرنة، وعلى النقيض من ذلك في الأماكن التي تتمتع بإمدادات كهرباء مرنة ـ مثل النرويج التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية، والبرتغال التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية والغاز ـ تكون الأسعار أكثر استقراراً على مدار الساعة، ونتيجة لذلك يكون الفرق بين الأرباح الناتجة عن التداول لمدة 15 دقيقة والتداول الساعي أقل بكثير.

سوق أنظمة التخزين

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة Coherent Market Insights، من المتوقع أن ينمو حجم سوق أنظمة تخزين الطاقة عالمياً من 52.95 مليار دولار في عام 2025 إلى 86.76 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.3 %، حيث يرجع هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والحاجة لإدارة التذبذب في إنتاج هذه المصادر بشكل أكثر كفاءة من خلال حلول التخزين المتقدمة.

وتعمل الحكومات حول العالم على تقديم حوافز مالية وتنظيمية لدعم تقنيات التخزين، كما تسعى الشركات إلى تقليل تكلفة البطاريات وطرح تقنيات جديدة أكثر أماناً وفعالية من حيث التكلفة، مثل بطاريات الصوديوم-أيون وبطاريات LFP.