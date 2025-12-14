قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان يحقق أرقاماً قياسية حتى أكتوبر 2025

واصل قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان، تحقيق نمو ملحوظ حتى نهاية أكتوبر 2025، مسجلاً أرقاماً قياسية، تعزز مسيرة التحول الرقمي في البلاد، حيث بلغ إجمالي اشتراكات خدمات الهاتف المتنقل 8 ملايين و45 ألفاً و400 اشتراك، بزيادة نسبتها 11.3 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

بحسب وكالة الأنباء العمانية، ارتفعت اشتراكات الهاتف المتنقل النشطة الآجلة الدفع بنسبة 1.9 %، لتصل إلى مليون و260 ألفاً و429 اشتراكاً، فيما سجلت الاشتراكات مسبقة الدفع نمواً نسبته 3.0 %، لتبلغ 5 ملايين و200 ألف و770 اشتراكاً.

خدمات إنترنت الأشياء

كما حققت اشتراكات خدمات إنترنت الأشياء طفرة كبيرة، بنسبة نمو بلغت 68.0 %، لتسجل مليوناً و584 ألفاً و201 اشتراك بنهاية أكتوبر 2025.

وفي ما يتعلق بخدمات الإنترنت، ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض المتنقل إلى 5 ملايين و432 ألفاً و686 اشتراكاً، بينما ارتفع إجمالي الاشتراكات النشطة للإنترنت ذي النطاق العريض الثابت بنسبة 3.6 %، ليصل إلى 595 ألفاً و692 اشتراكاً.

اشتراكات الجيل الخامس

وسجلت اشتراكات تقنية الألياف البصرية نمواً بنسبة 12.4 %، لتبلغ 351 ألفاً و432 اشتراكاً، في حين ارتفعت اشتراكات الجيل الخامس الثابت بنسبة 0.5 %، لتصل إلى 219 ألفاً و751 اشتراكاً.

على الجانب الآخر، تراجعت اشتراكات تقنية الجيل الرابع الثابت بشكل كبير، بنسبة 51.3 %، لتسجل 12 ألفاً و621 اشتراكاً.

أما خدمة الخط المشترك الرقمي (ADSL)، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 37.9 %، لتبلغ 10 آلاف و237 اشتراكاً، وفي المقابل، انخفضت الاشتراكات الأخرى -التي تشمل الإنترنت عبر خطوط الكهرباء، وإيثرنت، وخطوط الإنترنت المؤجرة- بنسبة 11.0 %، لتسجل 747 اشتراكاً بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.