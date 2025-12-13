HONOR تطلق هاتف HONOR Magic8 Pro

أعلنت HONOR، العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الإقليمي الرسمي لهاتف HONOR Magic8 Pro في أسواق دول الخليج، في خطوة تمثل محطة هامة في إطار تعزيز حضور هذه العلامة وتؤكد ريادتها في تقنيات التصوير بالذكاء الاصطناعي وأداء الهواتف الرائدة والاتصال فائق السرعة والجيل الجديد من الاتصالات والهواتف الذكية.

وجاء الإعلان خلال فعالية ضخمة في دبي بحضور وسائل الإعلام وشركاء القطاع بما في ذلك اتصالات من e&، إضافة إلى صنّاع المحتوى والمصورين، حيث كشفت HONOR عن أحدث وأقوى أجهزتها حتى اليوم، هاتف HONOR Magic8 Pro. كما شهد الحدث الإطلاق الإقليمي الأول لمسابقة "الليل يستاهل صورة".

وفي حفل الافتتاح، قدّم ديبو زانغ، المدير العام لـ HONOR في الخليج، كلمة سلط فيها الضوء على الأداء القوي للعلامة في أسواق المنطقة، مؤكداً التزام HONOR بتقديم تكنولوجيا هادفة تعكس نمط حياة وطموحات المستخدمين. وأوضح أن HONOR Magic8 Pro يمثل الجيل الجديد من التصوير الذكي والإنتاجية المتقدمة، قائلاً: "تشهد منطقة الخليج طلباً متزايداً على حلول التصوير المتقدمة والتقنيات الذكية للهواتف المحمولة. ومن خلال HONOR Magic8 Pro الجديد كلياً ومبادرة الفغالية الإبداعية "الليل يستاهل صورة"، نمنح المستخدمين في الشرق الأوسط تجربة رائدة تعزز إبداعهم وتطور أساليب سردهم البصري".

وخلال الكلمة الرئيسية، قدمت HONOR عرضاً شاملاً لأبرز خصائص HONOR Magic8 Pro، إلى جانب مقارنة تفاعلية أظهرت جودة الكاميرا المتفوقة في الجيل الجديد. ويأتي الهاتف مع كاميرا AI Ultra Night Telephoto بدقة 200 ميجابكسل، التي تمنح وضوحاً أعلى في اللقطات البعيدة والبيئات منخفضة الإضاءة، إضافة إلى وضع AI Ultra Night Portrait الذي يعزز دقة الألوان وتوازن التعريض.

كما يقدم الهاتف ميزات مبتكرة تشمل AI Magic Color و AI Editor لتحسين الألوان وتعديل الصور مباشرة على الجهاز عبر قدرات محسّنة للذكاء الاصطناعي التي تمنح تجربة أكثر احترافية وسلاسة. وأكدت الشركة أن هاتف HONOR Magic8 Pro هو أول جهاز في الإمارات يعمل بمعالج Snapdragon® 8 Elite Gen 5، الذي يوفر كفاءة معالجة متقدمة وأداء حرارياً محسناً واستجابة أسرع. كما برزت مزايا أخرى مثل بطارية من السيليكون والكربون HONOR Silicon-carbon 7100mAh، وزر AI Button، وAI Search، وAI Documents التي تعزز الإنتاجية اليومية وتعتمد بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة التطور.

كما أكدت HONOR أن HONOR Magic8 Pro هو أول هاتف جاهز لتقنية 5.5G في الإمارات، في خطوة تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدولة وتؤكد التزام HONOR الراسخ بدعم الجيل التالي من الاتصال والابتكار التكنولوجي، وترسيخ مكانة الإمارات كقوة عالمية في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وتضمّن الحدث كلمة متخصصة للمصور وصانع المحتوى رياض مغني، الذي شارك تجربته مع التصوير الليلي عبر الجهاز، قائلاً: "يقدم HONOR Magic8 Pro وضوحاً مبهراً وتفاصيل دقيقة في المشاهد منخفضة الإضاءة، ما يتيح للمستخدمين سرد قصصهم بمنظور واقعي. كما تمنح أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة تجربة تصوير احترافية مباشرة من الهاتف، وتكسر الحواجز التقليدية أمام التصوير الليلي".

وبعد الكلمة الرئيسية، تجوّل الضيوف في المساحة التفاعلية Experience Zone المصممة لمحاكاة ظروف الإضاءة المنخفضة، ما أتاح لهم اختبار أداء الكاميرا بشكل عملي وواقعي.

وتبدأ الطلبات المسبقة لـ HONOR Magic8 Pro في الإمارات ابتداءً من 11 ديسمبر 2025.

ويتوفر الهاتف بنسختين:

12GB + 512GB بالألوان الذهبي والسماوي والأسود بسعر 3999 درهماً إمارتياً.

16GB + 1TB بالألوان الذهبي والأسود بسعر 4699 درهماً إمارتياً. ويحصل جميع العملاء على حزمة هدايا فاخرة بقيمة 2299 درهماً تشمل: خدمة HONOR VIP Care+ مع حماية من الأضرار لمدة 12 شهراً مجاناً واشتراك Google AI Pro لمدة 3 أشهر وساعة HONOR Watch5 Ultra

يمكن للراغبين بتسجيل الطلب المُسبق على هاتف HONOR Magic8 Pro الحصول عليه من خلال المتجر الإلكتروني لـ HONOR، بالإضافة إلى منافذ البيع التالية: Sharaf DG، Emax، Ecity، Jumbo، Virgin Megastore، Amazon، Carrefour، e&، Eros، Noon، وLulu.

ومع إطلاق HONOR Magic8 Pro, تعزز HONOR مكانتها كعلامة رائدة في تقنيات التصوير والابتكار الرقمي عبر قدرات محسّنة للذكاء الاصطناعي والذكاء المتنقل، والحلول الموجهة للمُبدعين، وتضع معياراً جديداً للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة وتقنية الاتصال5.5G .

نبذة عن HONOR

تُعد HONOR علامة رائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلتزم بإحداث ثورة في طرق التفاعل بين الإنسان والجهاز، بهدف ربط منظومة الذكاء الاصطناعي بكافة فئات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده. وتسعى الشركة إلى كسر الحواجز الصناعية من خلال التعاون المفتوح والسلس، لتأسيس منظومة تشاركية قائمة على تبادل القيم مع شركاء القطاع.

ومن خلال محفظة منتجات مبتكرة تشمل هواتف الذكاء الاصطناعي، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها، تهدف HONOR إلى تمكين كل إنسان من احتضان العالم الذكي الجديد والانطلاق بثقة نحو المستقبل.