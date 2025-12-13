أدنوك للتوزيع تعتمد عملة "آي إي كوين" الرقمية للدفع في مختلف منافذها

تم الإعلان عن مذكرة تفاهم استراتيجية لتمكين مدفوعات عملة آي إي كوين الرقمية عبر شبكة التجزئة الواسعة التابعة لشركة أدنوك للتوزيع في دولة الإمارات. ومن خلال اعتماد أول عملة مستقرة من نوعها في الدولة، تصبح أدنوك للتوزيع أول شركة في قطاع التنقّل وتجارة التجزئة في الإمارات تتيح لعملائها إمكانية الدفع باستخدام آي إي كوين. ويتم تنفيذ هذه المبادرة البارزة بالتعاون مع بنك المارية المحلي.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم دمج مدفوعات عملة "آي إي كوين" - العملة الرقمية المستقرة والمدعومة بالدرهم الإماراتي - ضمن قنوات الدفع الخاصة بـشركة "أدنوك للتوزيع" وعلى مختلف نقاط التفاعل الأساسية مع العملاء، والتي تشمل محطات الخدمة، ومتاجر "واحة من أدنوك"، وخدمات غسيل السيارات.

تم توقيع مُذكرة التفاهم خلال "أسبوع أبوظبي المالي"، والتي تأتي انسجاماً مع جهود دولة الإمارات لتعزيز حلول الدفع الرقمية الآمنة والمُنظمة، وتأكيداً على التزام "أدنوك للتوزيع" بتوفير خيارات دفع مبتكرة تمنح العملاء مزيدًا من التنّوع والمرونة.

خطوة استراتيجية نحو مستقبل المدفوعات:

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "أدنوك للتوزيع" بدمج عملة "آي إي كوين" عبر محفظة أي إي سي التابعة لبنك المارية ضمن منظومة الدفع الخاصة بها، بما يتيح للعملاء إجراء معاملات فورية وآمنة وسلسة مدعومة بتقنية البلوك تشين. وتمثل هذه الخطوة تطبيقًا مُبكرًا ومُنظمًا لمدفوعات الأصول الرقمية في قطاعي التنقل وتجارة التجزئة، وتُعزز كيفية إدخال تقنيات الدفع المستقبلية بشكل مسؤول على الصعيد الوطني.

ومن جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يُمثل اعتماد عملة "آي إي كوين" ضمن شبكة خدماتنا، خطوة استراتيجية في مسيرة "أدنوك للتوزيع" نحو تعزيز قطاعي التنقل وتجارة التجزئة من خلال الابتكار. إن اعتماد المعاملات المدعومة بتقنية البلوك تشين يجسد التزامنا الراسخ بتبني أحدث الابتكارات لتوفير تجارب استثنائية للعملاء، وتعزيز جاهزيتنا لمستقبل الخدمات الذكية. ونعتز بمساهمتنا في دعم رؤية الإمارات لترسيخ ريادتها العالمية في مجال المدفوعات الرقمية الآمنة والمتطورة".

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "تُمثل هذه الشراكة نقطة فارقة لقطاعي الخدمات المالية وتجارة التجزئة في دولة الإمارات. مع اعتماد المدفوعات الرقمية ضمن شبكة "أدنوك للتوزيع"، نضع مستقبل الدفع في متناول ملايين المستهلكين، لنقدّم لهم تجربة أكثر سهولة وابتكاراً، ونقدم نموذجًا عمليًا لكيفية مساهمة تقنيات البلوك تشين الآمنة والمنظمة في تبسيط المدفوعات وتعزيز راحة العملاء وتسريع مسيرة التحول الرقمي على مستوى الدولة."

وأضاف رامز رفيق، المدير العام لشركة آي إي دي ستابل كوين": "تم تطوير عملة "آي إي كوين" لجعل المدفوعات الرقمية الآمنة والفورية والمعتمدة من الجهات التنظيمية واقعاً ملموساً في الحياة اليومية. ويُعد اعتماد "أدنوك للتوزيع" لهذه العملة على نطاق وطني خطوة هامة في رحلة دولة الإمارات نحو مستقبل المدفوعات، ويضع معياراً لصناعة الأصول الرقمية عالمياً. وتُبرز هذه الشراكة كيف يمكن استخدام الرموز الرقمية المرخّصة والمغطاة بالكامل في بيئات التجزئة التقليدية، مما ينقل مفهوم العملات المشفّرة من مجرد فكرة إلى تطبيق عملي على نطاق أوسع".

دعم طموحات الاقتصاد الرقمي في الإمارات.

تدعُم مذكرة التفاهم مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية، ومنها:

• استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي.

• طموح الدولة في ريادة الابتكار بمجال الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين.

• تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة ومنظمة.

• تعزيز الكفاءة والشفافية في المعاملات الحكومية والخاصة.

ومن خلال دمج المدفوعات الرقمية في واحدة من أكبر شبكات التجزئة في الدولة، تُسهم هذه الشراكة في دعم منظومة الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتقنيات المالية المستقبلية.

عن "أدنوك للتوزيع"

“أدنوك للتوزيع” هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح “أدنوك للتوزيع” وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير “أدنوك للتوزيع” محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 50 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 52 عاماً من تأسيسها، تدير “أدنوك للتوزيع” نحو 980 محطة خدمة، 562 محطة خدمة في دولة الإمارات و172 محطة خدمة في السعودية و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة غير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 382 متجر واحة أدنوك والعديد من مراكز الفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية، ولدي الشركة أكثر من 370 نقطة شحن كهربائي مُثبتة في جميع أنحاء الإمارات. أدنوك للتوزيع” هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 30 سبتمبر 2025. تهدف “أدنوك للتوزيع” إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae

حول عملة "آي إي كوين"

"آي إي كوين" أول عملة رقمية مستقرة من الجيل الجديد، مُنظَّمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفر خدمات مالية آمنة وشفافة وفعّالة. تركّز "آي إي كوين" على المدفوعات المحلية، وتكامل التمويل اللامركزي (DeFi)، وأنظمة المكافآت المبتكرة، لتُعيد تعريف كيفية تعامل المستخدمين مع الأصول الرقمية. وتتخذ "آي إي كوين" من أبوظبي مقرًا لها، حيث تقود الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.