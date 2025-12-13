مؤسسة الإمارات للدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية

وقعت مؤسسة الإمارات للدواء مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية الإماراتية – الروسية المشتركة، التي عقدت في 10 ديسمبر 2025. شهد توقيع المذكرة من الجانب الإماراتي معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، ومن الجانب الروسي معالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة في روسيا، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء من كلا الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنظيم الصناعات الطبية، وتطوير منظومات التصنيع الدوائي، وفق أعلى الممارسات والمعايير التنظيمية العالمية، بما يسهم في دعم الابتكار ورفع كفاءة الإمداد الدوائي لدى الطرفين.

وتعقيباً على توقيع مذكرة التفاهم قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، إن الاتفاقية تجسد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الإمارات شريكاً موثوقاً في الصناعات الدوائية والتنظيم الصحي، وتعزيز دورها مركزاً إقليمياً للعلاجات المبتكرة، وفق أعلى المعايير الدولية.

وأشار معاليه إلى أن التعاون مع الجانب الروسي يأتي امتداداً لنهج الدولة في بناء منظومة تنظيمية متقدمة، تقوم على الشفافية والحوكمة والابتكار، بما يدعم الأمن الدوائي، ويرتقي بجودة الخدمات الصحية.

كما أكد معاليه التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتطوير قدرات الصناعة الدوائية الوطنية وبناء كوادر متخصصة، وتوفير بيئة تطويرية متكاملة ترسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية لصناعة وتنظيم المنتجات الطبية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

من جهتها قالت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء: «تعكس هذه المذكرة التزام دولة الإمارات برفع جودة الصناعات الدوائية، وتعزيز كفاءة التفتيش والرقابة على المصانع، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تسهم في دعم جهود الدولة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية المتقدمة والتقنيات الصحية المستقبلية».