«جنرال موتورز» تعلن عن تغييرات قيادية لعملياتها في المنطقة

أعلنت «جنرال موتورز» عن تغييرات قيادية ضمن عملياتها في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك مع مضي الشركة في طرح تقنيات الاستقلال الذاتي والخدمات الرقمية، وسوف يتولى هورهي بلاتا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط بدءاً من 1 مارس 2026.

وسيخلف بلاتا من خلال منصبه الجديد جاك أوبال، الذي سينتقل إلى كندا لتولي مهام الرئيس والمدير التنفيذي لدى «جنرال موتورز كندا»، وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل في قيادة عمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد مايكل ماكفي، رئيس «جنرال موتورز» في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة أستراليا ونيوزيلندا: «مع استعداد «جنرال موتورز» للاحتفال بمئويتها الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا نؤكد التزامنا بالارتقاء بعلاقاتنا الوطيدة مع العملاء والشركاء والحكومات على السواء، وذلك بهدف رسم معالم الدرب، الذي تسلكه «جنرال موتورز»، خلال القرن المقبل في المنطقة».

من جهته قال بلاتا: «إنه وقت رائع لقيادة عمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط، فلدينا مجموعة عالمية المستوى من المركبات المتصلة، كما أننا الرواد في المنطقة عبر تقنيات جديدة مثل «سوبر كروز»، التي تتيح القيادة بدون استخدام الأيدي مع إبقاء النظر مركزاً على الطريق».