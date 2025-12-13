«الحي الإماراتي» تدعو العلامات التجارية الوطنية للمشاركة في مرحلتها المقبلة

دعت مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب، العلامات التجارية الإماراتية الناشئة والراسخة، إلى المشاركة في المرحلة المقبلة من مبادرة «الحي الإماراتي»، الهادفة إلى دعم الإبداع وريادة الأعمال، وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية على المنصات العالمية.

ويواصل «الحي الإماراتي»، إحدى المبادرات المنبثقة عن مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، تمكين الشباب المواطنين والشركات الناشئة من عرض منتجاتهم المصنوعة في دولة الإمارات، بما يسهم في ترسيخ الهوية الثقافية الوطنية، ودعم الاقتصاد الإبداعي.

وقال مايواند جبراخيل، الرئيس التنفيذي لمبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، إن «الحي الإماراتي» يوفر، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب، فرصة لمشاريع تجارية، يقودها الشباب لعرض وبيع منتجاتهم المصنوعة محلياً، مؤكداً أن المبادرة تحتفي بإبداع ومواهب الشباب الإماراتي، وتمنحهم منصة لمشاركة هويتهم الثقافية مع جمهور عالمي.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين الشباب، وتعزيز إسهاماتهم في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية للشباب 2031، مشيراً إلى أن «الحي الإماراتي» يتيح للمشاركين الوصول إلى الموارد والإرشاد، واكتساب الخبرات والمهارات، التي تسهم في تسريع نمو أعمالهم، وتوسيع نطاقها نحو الأسواق الدولية.

ودعا رواد الأعمال الإماراتيين إلى التقدم، للمشاركة في المرحلة المقبلة من «الحي الإماراتي»، كما دعا المسافرين عبر مطار دبي الدولي، المبنى رقم 3، إلى زيارة الحي والاستمتاع بتجربة تسوق، تعرض أفضل المنتجات والمفاهيم الإماراتية أمام جمهور عالمي، مع اعتماد آلية اختيار دورية لعلامات جديدة، تضمن الابتكار المستمر واكتشاف المواهب.

يذكر أن «الحي الإماراتي» دشن مطلع العام الجاري، ويقع بين الصالتين «B وC» في مبنى المسافرين رقم 3، وضم في مرحلته الأولى أربعة مشاريع إماراتية، شملت مشروع «أمدال» من أفنان بالشالات، و«مزارع ميرا» التابعة لمبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، ومشروع «نُوى» لعبدالعزيز الجابري، إلى جانب مشروع «من العرب» لليازية المهيري.