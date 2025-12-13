فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى ريغا في لاتفيا

دشنت فلاي دبي أولى رحلاتها المباشرة إلى ريغا، عاصمة لاتفيا، إيذاناً ببدء رحلاتها المنتظمة بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا.

وهبطت رحلة الناقلة الافتتاحية في مطار ريغا الدولي وسط استقبال حافل من مسؤولي المطار، في خطوة تعكس اهمية الوجهة الجديدة لربط دولة الإمارات ولاتفيا.

وقالت نورة جمعة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية لاتفيا: "يمثل هذا اليوم مرحلة جديدة في علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا. إن إطلاق رحلات فلاي دبي المباشرة بين دبي وريغا لن يعزز التواصل بين بلدينا فحسب، بل سيفتح أيضاً آفاقاً أوسع للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي."

وستكون الرحلات الجديدة عاملا حيويا في تعزيز حركة السياحة في كلا الاتجاهين وتدعم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات ولاتفيا، حيث توفر للمسافرين من لاتفيا رحلات سلسلة إلى دبي المركز العالمي للطيران ووجهات الربط الأخرى.

وتعليقاً على إطلاق الرحلات، قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الاقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "يعزز إطلاق خدمتنا الجديدة إلى ريغا حضور فلاي دبي المتنامي في أوروبا ويدعم التزامنا الاستراتيجي بتوسيع شبكة وجهاتنا في الأسواق التي لا تحظى برحلات جوية كافية. تُعد لاتفيا سوقاً واعدة وديناميكية، ويسعدنا أن نوفر للمسافرين رابطاً مباشراً ومريحاً بين دبي وريغا. ومع استمرارنا في النمو، نلتزم بالاستثمار في أسطولنا وخدماتنا ومنتجاتنا على متن طائراتنا لضمان تجربة مميزة لعملائنا."

بالإضافة إلى ريغا، بدأت فلاي دبي أيضاً رحلات مباشرة إلى كيشيناو في مولدوفا، وياش في رومانيا، وفيلنيوس في ليتوانيا، لتوسع بذلك شبكة وجهاتها في أوروبا إلى 35 وجهة في 20 دولة.

وقالت ليلى أودينا، رئيسة مجلس إدارة مطار ريغا الدولي: "يسعدنا انطلاق رحلات فلاي دبي الى مطار ريغا، الأمر الذي لن يعزز فقط رحلات الربط في أكبر مطار في دول البلطيق، بل سيوفر لمسافرينا أيضًا فرصة الاستمتاع بخدمات الشركة عالية الجودة وشبكة وجهاتها الواسعة.

سيعود هذا الخط الجوي المباشر الجديد إلى دبي بالفائدة ليس فقط على المسافرين الراغبين في استكشاف هذه المدينة العالمية الكبرى وجواهر السياحة في دولة الإمارات، بل سيساعد أيضًا في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا. وفي الوقت نفسه، ستوفر الرحلات الجديدة المباشرة إلى ريغا لسكان دولة الإمارات الفرصة لاكتشاف الثروات الطبيعية والثقافية لدول البلطيق والدول الاسكندنافية."

ونمت شبكة فلاي دبي لتضم أكثر من 135 وجهة في 58 دولة، أكثر من 100 منها لم تكن مرتبطة سابقًا برحلات جوية مباشرة إلى دبي. وتُشغل الشركة أسطولًا حديثًا وفاعلا يتألف من 97 طائرة من طراز بوينغ 737.

سيستمتع المسافرون على هذا الخط الجديد بمنتج درجة الأعمال المتميز من فلاي دبي، والذي يتميز بمقاعد واسعة قابلة للإمالة بالكامل، وقائمة طعام مستوحاة من المطابخ العالمية، وتجربة سفر أكثر راحة وخصوصية.

كما يمكن لركاب الدرجة السياحة الاستفادة من الترفيه المجاني على متن الطائرة والوجبات اللذيذة، مما يعكس استثمار فلاي دبي المستمر في الارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام.