«مجلس سيدات أعمال الشارقة» يرسخ تمكين المرأة اقتصادياً

تتواصل مسيرة «مجلس سيدات أعمال الشارقة» بوصفه منصة تمكينية تصنع الأثر، وتحوّل الطموح إلى فرصٍ واقعية، وتدعم رائدات الأعمال ليكنّ شريكاً فاعلاً في الاقتصاد المحلي والوطني، والمساهمة في دفع عجلة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتشكل هذه الجهود جزءاً لا يتجزأ من الإنجازات العالمية التي حققتها دولة الإمارات في مجال العدالة وتكافؤ الفرص بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في «مؤشر المساواة بين الجنسين» 2024، الصادر عن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

وفي ضوء الدعم الحكومي والمؤسسي المتمثل بمجالس الأعمال الإماراتية، لا سيما «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، شهدت أعداد رائدات الأعمال ومساهماتهن الاقتصادية نمواً كبيراً، مما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة رائدة لتمكين المرأة وريادتها في قطاع الأعمال.

ويشير تقرير أصدرته «مجالس سيدات أعمال الإمارات»، إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 34.6% في عام 2024، مقارنة بـ 32.5% في عام 2023، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من إجمالي رواد الأعمال في الإمارات، وأن 77.6% من الأعمال المملوكة للنساء في الدولة تقودها نساء تحت سن الأربعين.

مديرات تنفيذيات

ويبين التقرير أن 48.8% من هؤلاء النساء يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي، ما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري تسجيل أكثر من 2,000 شركة جديدة أسستها سيدات أعمال إماراتيات، وتمثل هذه الشركات حوالي 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الدولة.

وتعد الإحصائيات دليلاً واضحاً على نمو دور المرأة في الاقتصاد الوطني، وانعكاساً لرؤية المجلس في دعم السيدات وتمكينهن من تحويل أفكارهن إلى مشاريع ناجحة، حيث أوضحت «وزارة الموارد البشرية والتوطين» أن مشاركة المرأة في سوق العمل بدولة الإمارات سجلت نمواً 16% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

شراكات محلية ودولية

ويحرص المجلس على ترسيخ الشراكات المحلية والدولية بهدف مساعدة رائدات الأعمال على دخول أسواق جديدة، حيث يؤمن بأهمية التعاون والتكامل في إحداث تحولات نوعيّة في الاقتصاد الوطني، لا سيما مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة محلياً وأوروبياً، وبشكل خاص مع الرابطة النسائية الأوروبية، ضمن «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا» الثاني، الذي نظمته «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتسهم استراتيجية المجلس في توسيع حصة سيدات الأعمال في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، مما يشكل خطوة مهمة للنهوض بالاقتصاد المحلي، ودعم قطاعاته المتنوعة. كما يحرص المجلس على فتح آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات النظيرة في العالم، تجسيداً لرؤيته الرامية إلى تمثيل الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.

فرصة ذهبية

ووفقاً لتقرير «الشركات المملوكة للنساء في دولة الإمارات: فرصة ذهبية» 2022، الصادر عن «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، بالتعاون مع مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، يحرص «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، على دعم رائدات الأعمال، فمنذ تأسيسه، أطلق المجلس عدداً من مبادرات التمويل والتدريب التي تهدف إلى تعزيز قدرات سيدات أعمال الشارقة ودولة الإمارات، منها مبادرة «سوق أنوان»، الذي يوفر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رواد الأعمال في دولة الإمارات فرصة تنمية مشاريعهم من خلال استئجار محلات ومكاتب في هذا السوق والحصول على التدريب والتوجيه، إضافة إلى مبادرة «جيل»، بالتعاون مع مبادرة «التعليم من أجل التوظيف»، لدعم الأفكار الإبداعية لدى رواد الأعمال.

كما وفر المجلس خدمة «النافذة الواحدة» لتبسيط عملية الحصول على التصاريح والتأشيرات والتراخيص من «دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة»، إلى جانب إطلاق «تطبيق الهاتف الجوال لمجلس سيدات أعمال الشارقة»، فضلاً عن توقيع العديد من الشراكات مع مجموعة من الجهات الحكومية، وحضور المؤتمرات الإقليمية والدولية، وفي عام 2022 ضاعف مجلس سيدات أعمال الشارقة عدد عضواته إلى 2,246.