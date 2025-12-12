«عزيزي» تعتزم استثمار ملياري درهم في تطوير منشآت تصنيع جديدة

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن توقيع اتفاقية مساطحة تمتد 50 عاماً مع مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في خطوة تمثل استثماراً بقيمة 2 مليار درهم، يهدف إلى توسيع عمليات التصنيع، وتعزيز القدرات اللوجستية للشركة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وبحضور محمد الخضر الأحمد الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين، في خطوة تدعم توجه عزيزي نحو بناء منظومة متكاملة، تجمع مراحل التصنيع واللوجستيات والتنفيذ تحت مظلة واحدة، بما يعزز كفاءة العمليات، ويرسخ أسس التطوير للمرحلة المقبلة.

وتشمل الاتفاقية الجديدة استئجار مجموعة من الأراضي الصناعية، بمساحة تقترب من 440 ألف متر مربع، سيقام عليها 12 مصنعاً متخصصاً لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين مرونة سلسلة التوريد، بما يدعم محفظة عزيزي المتنامية من المشاريع، بما في ذلك مجتمعاتها العقاريّة الكبرى.

وفي إطار الحفل ذاته، وقّعت شركة غاردينيا، شريك شركة عزيزي في مجال الإنشاءات، اتفاقيتها الخاصة مع مجموعة كيزاد، في خطوة تعزز نموذج التطوير المتكامل الذي يجمع الطرفين، وتضمن تنسيقاً تشغيلياً أكثر انسيابية وكفاءة في مراحل الأعمال المقبلة.

التميز التشغيلي

وقال مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: «تعكس شراكتنا المتواصلة مع مجموعة كيزاد، رؤيتنا طويلة المدى للنمو المستدام والتميّز التشغيلي، حيث توفّر المجموعة البنية التحتية والموقع الاستراتيجي والقدرات اللوجستية التي نحتاجها لتوسيع حضورنا الصناعي. وستُمكّننا هذه المساحات الإضافية من تعزيز قدراتنا التصنيعية، وتقوية سلاسل التوريد، وضمان تسليم مشاريع عالمية الجودة، ترتقي بمعايير العيش الحديث في دولة الإمارات».

المنظومة الصناعية

من جانبه، قال عبد الله الهاملي الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: «قرار عزيزي بتوسيع قاعدة التصنيع في كيزاد، يؤكد الثقة الكبيرة التي يضعها كبار المطورين في منظومتنا الصناعية المتكاملة. نحن نوفر أراضي متكاملة الخدمات، وبنى تحتية متطورة، وحلولاً لوجستية شاملة، تتيح للشركات الكبرى النمو والتوسع بثبات، مع تحقيق أعلى قدر من الكفاءة التشغيلية. تؤكد الاتفاقية التزام الطرفين بدعم جهود إمارة أبوظبي في تنمية القطاع الصناعي، وتمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ شراكة طويلة الأمد بين مجموعة كيزاد وعزيزي في تطوير القدرات الإنتاجية وسلاسل الإمداد المتقدمة».