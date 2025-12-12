اختيار العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026





شارك وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، وذلك برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حيث شهد الاجتماع اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026، ما يعكس المكانة المتنامية للوجهات السياحية الإماراتية على المستويين العربي والإقليمي.

تطور نوعي

وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «يمثل اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026 إنجازاً جديداً لدولة الإمارات يعكس ما حققته من تطور نوعي، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، التي أدركت مبكراً أن تنمية وتعزيز قطاع السياحة هو استثمار في المستقبل، الأمر الذي أسهم في ترسيخ حضورها المتنامي على الخريطة السياحية الدولية والإقليمية».

وأضاف معاليه: «يأتي هذا الاختيار متماشياً مع التقدم المستمر والإنجازات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة الوطني في مختلف إمارات الدولة، ويصب في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تهدف إلى تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وجذب 40 مليون نزيل فندقي سنوياً، ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وتطوير منظومة سياحية أكثر تنوعاً واستدامة تقوم على الابتكار، ورفع جودة الخدمات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، واستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية».

تراث عريق

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يعكس اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026 ما تتميز به من تراث عريق، ومواقع ثقافية ملهمة، ومعالم طبيعية استثنائية، والتي ترسخ مكانتها وجهة إقليمية وعالمية فريدة. ويمنحنا هذا الإنجاز دفعة إضافية للمضي قدماً في تحقيق رسالتنا الرامية إلى بناء منظومة سياحية متكاملة في منطقة العين من خلال تعميق أطر شراكاتنا المحلية والدولية، وتعزيز استثماراتنا في تطوير تجارب متنوعة تجمع بين الأصالة والابتكار، وتثري حياة أفراد مجتمعها وزوارها على حد سواء، وتفتح آفاقاً جديدة لتمكين الشباب، وتدعم التنمية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي السياحية 2030».

وجاء اختيار مدينة العين عاصمة للسياحة العربية لعام 2026 بناءً على توصية المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة. ويأتي هذا الاختيار امتداداً للإنجاز الذي حققته المدينة بفوزها بلقب عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025، ما عزز مكانتها وجهة سياحية مميزة، وأكد ما تتمتع به من مقومات طبيعية وتراثية وثقافية، إلى جانب بنية تحتية سياحية متطورة ترسخ جاذبيتها وتنافسيتها.

مؤشرات إيجابية

وحقق القطاع السياحي في دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة مؤشرات ونتائج إيجابية تعكس الجهود الوطنية والرؤى الاستشرافية لتطويره ودعم استدامته، من أبرزها فوز سعادة شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026–2029، وفوز قرية مصفوت التابعة لإمارة عجمان بجائزة «أفضل قرية سياحية في العالم» لعام 2025، إلى جانب النمو المستمر في الاستثمارات السياحية، وارتفاع عدد النزلاء الفندقيين والإيرادات الفندقية، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ 257.3 مليار درهم في عام 2024، بنسبة 13% من الاقتصاد الوطني.

تحولات متسارعة

وخلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، أكد عبدالله آل صالح، في كلمة ألقاها نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود العربية لتطوير قطاع السياحة، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في بناء اقتصاد عربي متنوع ومستدام، وتوفير فرص تنموية واسعة، وإبراز الهوية الثقافية والحضارية للمنطقة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة العالمي يشهد تحولات متسارعة تتطلب من الدول العربية تعزيز العمل المشترك، ووضع مبادرات عملية تسهم في الارتقاء بجودة التجربة السياحية العربية، وبناء منظومة متكاملة قادرة على مواكبة الاتجاهات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، قدم أعضاء المجلس التهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة فوز شيخة ناصر النويس، بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026 إلى 2029، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، ودورها الفاعل في دعم جهود تطوير القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وتفصيلاً، شهد اجتماع المجلس مناقشة عدد من الموضوعات التي تصب في تطوير السياحة العربية المستدامة وتعزيز السياحة البينية بين الدول العربية، إلى جانب دعم الابتكار السياحي والتحول الرقمي في القطاع، ومناقشة المبادرات المرتبطة بالسياحة الذكية ودورها في تحسين جودة الخدمات وتجارب الزوار. كما تطرق الاجتماع إلى ملفات السياحة الميسرة لذوي الإعاقة، وحماية التراث الثقافي وتعزيز الجهود الرامية إلى صون المواقع التاريخية والمعالم الحضارية في المنطقة، وتطوير الإحصاءات السياحية العربية، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار وتطوير السياسات السياحية.

وبحث المجلس سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في السياحة العلاجية، وتطوير المنتجات السياحية العربية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء للارتقاء بمعايير العمل السياحي وتوحيد الجهود في مجالات التدريب وبناء القدرات. وشهد الاجتماع كذلك مناقشة عدد من المبادرات الهادفة إلى الترويج للوجهات السياحية العربية وتسليط الضوء على المقومات الثقافية والتراثية التي تزخر بها المنطقة، وإبرازها وجهات رائدة على خريطة السياحة العالمية.