فلاي دبي تدشن رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الليتوانية فيلينوس

احتفلت فلاي دبي بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة فيلنيوس، العاصمة الليتوانية، معززة بذلك عملياتها المتنامية في أوروبا الوسطى والشرقية لتفتح بوابة جديدة مهمة للسفر والسياحة والتجارة والرحلات الجوية بين الإمارات وليتوانيا.

ومع بدء العمليات إلى فيلنيوس، تصبح فلاي دبي أول ناقلة وطنية توفر رحلات جوية مباشرة بين دبي وليتوانيا، ما يمنح المسافرين خيارات أوسع وراحة أكبر للسفر، سواء رحلات العمل أو الترفيه، وستشغل الناقلة 3 رحلات أسبوعياً توفر رحلات متابعة سلسة عبر مركز الطيران العالمي في دبي.

وقالت نورة جمعة، السفير غير المقيم لدولة الإمارات لدى ليتوانيا: «نحتفل اليوم بإطلاق خط جوي جديد بين مدينتين وبلدين. هذا الخط الجديد من فلاي دبي والذي يربط فيلنيوس ودبي لا يقتصر على إطلاق خط طيران جديد فحسب، بل يتعلق بفتح آفاق واسعة من الفرص أمام دولتين لديهما الكثير لتقدمه لبعضهما البعض».

وقال يوراس تامينسكاس، وزير النقل والاتصالات في ليتوانيا: «نحن سعداء بأن نرى شركة طيران جديدة رابعة تبدأ عملياتها في ليتوانيا خلال العامين الماضيين. هذا يؤكد أن مطار فيلنيوس لا يزال شريكاً آمناً وجذاباً وموثوقاً لشركات الطيران الدولية. تمثل رحلات فلاي دبي الجديدة مرحلة مهمة في قطاع الطيران في بلادنا؛ فالربط المباشر مع أحد أهم مراكز النقل الجوي في الشرق الأوسط لا يزيد من سهولة الوصول إلى ليتوانيا ويوسع فرص رحلات الربط فحسب، بل يفتح أيضاً وجهات سفر جديدة تماماً لنا جميعاً، وللقطاعين التجاري والسياحي. ومن المتوقع أن تنقل الشركة نحو 40 ألف مسافر في عامها الأول من التشغيل».

تجارب ثقافية

بالإضافة إلى دور الوجهة الجديدة في تعزيز رحلات الربط والمتابعة، من المتوقع أن يدعم خط دبي وفيلنيوس تعاوناً اقتصادياً أقوى، ويجذب الزوار الباحثين عن تجارب ثقافية وترفيهية جديدة، ويفتح فرصاً جديدة للمسافرين الليتوانيين للوصول إلى معالم دبي السياحية عالمية المستوى والوجهات العالمية مثل جزر المالديف وسريلانكا وتنزانيا وتايلاند.

خيارات السفر

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «يؤكد إطلاق رحلاتنا إلى فيلنيوس التزام فلاي دبي بتوسيع الرحلات الجوية المباشرة إلى الأسواق غير المخدومة. ستلعب هذه الرحلات الجديدة دوراً مهماً في تعزيز حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات العربية وليتوانيا، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر أكثر ملاءمة ويفتح فرصاً جديدة للشركات والزوار في كلا البلدين. نتطلع إلى رؤية هذه الوجهة الجديدة تكتسب شعبية لدى مسافرينا، ونتوجه بجزيل الشكر إلى المطار والسلطات المحلية على دعمهم وترحيبهم بنا».

تطوير السياحة

وقال سيموناس بارتكوس، الرئيس التنفيذي لمطارات ليتوانيا: «يشكل إطلاق رحلات فلاي دبي المباشرة إلى مطار فيلنيوس خطوة مهمة في توسيع خريطة الطيران لدينا وتعزيز الربط الجوي في ليتوانيا. يتيح هذا الخط الجديد مع أحد أهم المراكز في الشرق الأوسط المزيد من الفرص للمسافرين ورجال الأعمال على حد سواء، مع توفير وصول مريح إلى أكثر من 200 وجهة ضمن شبكة الشبكة المشتركة لفلاي دبي وطيران الامارات العالمية. نُقدّر بشكل خاص استعداد الشركة للاستثمار في تطوير السياحة الوافدة إلى دول البلطيق، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لضمان نجاح الرحلات على مدار العام. نحن على ثقةٍ من أن خط دبي سيصبح خياراً جذاباً ومستمراً لمسافرينا.»

وسيستمتع المسافرون على الخط الجديد بمنتجات وخدمات درجة الأعمال من فلاي دبي، والتي تتميز بمقاعد فسيحة، وعروض طهي مستوحاة من المطابخ العالمية، وتجربة سفر أكثر راحةً وخصوصية.

كما يُمكن لعملاء الدرجة السياحية الاستفادة من الترفيه المجاني على متن الطائرة والوجبات اللذيذة، مما يعكس استثمار فلاي دبي المستمر في الارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام.

تفاصيل الرحلات

ستكون الرحلات عبر هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات التي توفر للمسافرين رحلات أكثر سلاسة بتذكرة واحدة، مع خدمات انجاز اجراءات السفر، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة تضم أكثر من 240 وجهة حول العالم.

تشغل رحلات فلاي دبي الى مدينة فيلينوس انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً الى مطار فيلنيوس الدولي.

