الإمارات تعزز علاقاتهما التجارية والاستثمارية مع الغابون

نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى فخامة بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيس جمهورية الغابون، وتمنياتها للغابون قيادةً وحكومةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الغابوني لمعالي الزيودي الذي قام بزيارة رسمية إلى العاصمة ليبرفيل على رأس وفد إماراتي يضم مجموعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم بحضور سالم الشامسي سفير دولة الإمارات لدى الغابون، فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين بما يحقق مستهدفاتهما الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

كما التقى معالي الزيودي عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين بهدف دفع عجلة التعاون في القطاعات الرئيسية، ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن الثمينة، ومن بينهم جيل نيمبي وزير التعدين والطاقة؛ ولويز مفونو وزيرة النفط والتخطيط؛ وآرثر ليمامي، مدير ديوان رئيس الجمهورية.

شراكة تنموية

وقال معالي الزيودي: "تجسّد هذه الزيارة التزام دولة الإمارات الراسخ بالارتقاء بشراكتها التنموية مع الغابون. عبر استكشاف فرص التعاون التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتدعم النمو الاقتصادي المستدام".

وأضاف معاليه إن هناك آفاق واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية مع الغابون وخصوصاً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والتعدين وغيرها، وذلك عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص".

وركّز الجانبان خلال النقاشات على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي واستكشاف فرص زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية. وهدفت المحادثات كذلك إلى تحديد آفاق جديدة لزيادة التعاون ضمن القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات الذي يستفيد من التجارة والاستثمار لدفع نمو الأعمال. وبعد التوصل إلى 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات ودول أفريقية، ودخول واحدة منها حيز التنفيذ، تعمل دولة الإمارات بنشاط على توسيع برنامج التجارة الحرة عبر أنحاء القارة. ومع اختتام النقاشات، أعربت دولة الإمارات والغابون عن حماستهما للاتفاقيات والمبادرات المحتملة التي سترتقي بالتجارة والاستثمارات الثنائية.

المبادلات التجارية

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الغابون 238.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 36.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على الإمكانات الهائلة لتعميق التفاعل الاقتصادي ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.

وتواصل الإمارات التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا، القارة الغنية بإمكانيات النمو الاقتصادي. ففي 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنمو 34% مقارنة بعام 2023. كما تعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في أنحاء القارة بين 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.