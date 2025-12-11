«إنفستوبيا – دبلن» تناقش التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيرلندا

تنظم إنفستوبيا الأسبوع المقبل نسخة جديدة من حواراتها العالمية في العاصمة الإيرلندية دبلن، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس إنفستوبيا. وتناقش الاجتماعات بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وإيرلندا، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والاستثمار، إلى جانب عدد من المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً في أسواق البلدين. ويشارك في فعاليات «إنفستوبيا – دبلن»، نحو 250 من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين وقادة الأعمال من الإمارات وجمهورية إيرلندا، بالتعاون مع شركة «EMIR» المتخصصة في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة.

فرص الاستثمار

وخلال الفعالية يعقد معالي عبدالله بن طوق المري عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين وقادة أعمال في إيرلندا لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين البلدين، وتسليط الضوء على توجهات دولة الإمارات لبناء شراكات عالمية مستدامة في اقتصاد المستقبل. وتركز الفعالية على استكشاف التحولات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاعات الحيوية، حيث تتضمن عقد 6 جلسات حوارية متخصصة لبحث دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تشكيل الصناعات المستقبلية، واستشراف مسارات الاستثمار في البنية التحتية على نطاق واسع، كما تسلط الضوء على فرص الشركات الإيرلندية للتوسع في أسواق دولة الإمارات، ودور البيئة الاستثمارية في دعم نمو الأعمال، ومستقبل الذكاء الاصطناعي كمحرك لنمو واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

كما تشهد الفعالية تنظيم 4 اجتماعات طاولة مستديرة ولقاءات عمل مباشرة تجمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بهدف تعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار، وتمكين الشركات من بحث شراكات جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.