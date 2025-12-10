«بيتكوين 2025» يختتم أعماله بمشاركة 234 متحدثاً

اختتم مؤتمر «بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025»، أمس، أعماله في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 234 متحدثاً من الخبراء المحليين والدوليين. وناقش المؤتمر مستقبل البيتكوين والتمويل اللا مركزي، وتأكيد مكانة المنطقة محوراً رئيسياً في المشهد العالمي للأصول الرقمية.

واطلع الزوار عبر أربع منصات رئيسية، على أحدث التطورات والاتجاهات والتقنيات التي تشكل مستقبل البيتكوين، إلى جانب استكشاف مجموعة واسعة من الأجنحة التي عرضت أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الخاصة بتعدين البيتكوين، ومنصات تداول الأصول الرقمية.

واستقطب المؤتمر مشاركة واسعة من قادة المؤسسات المالية ورواد الابتكار في منصات الاستثمار والتداول وشركات التعدين.

وتضمن المؤتمر إطلاق «ملتقى البيتكوين للشركات»، الذي جمع نخبة من الخبراء العالميين لتقديم رؤى مباشرة حول أحدث اتجاهات تبني البيتكوين على المستوى المؤسسي، وهدف إلى تزويد المديرين الماليين وأمناء الخزائن والتنفيذيين الماليين بإرشادات عملية لاعتماد البيتكوين كأصل احتياطي، من خلال 14 جلسة متخصصة تناولت التسارع الكبير في وتيرة تبني المؤسسات للعملة الرقمية، مدعومة ببيانات تشير إلى أن الشركات تستحوذ على البيتكوين بمعدل يقارب أربعة أضعاف معدل إصدار العملات الجديدة.