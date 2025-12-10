سبيس إكس تخطط لأكبر عملية اكتتاب عالمية على الإطلاق بهدف تقييم يبلغ 1.5 تريليون دولار





تمضي "سبيس إكس" التابعة للملياردير "إيلون ماسك" قدمًا في خططها لطرح أسهمها في البورصة بهدف جمع ما يزيد عن 30 مليار دولار عند تقييم يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار ، في خطوة تجعلها الأكبر على الإطلاق في تاريخ الاكتتابات.

وذكرت "بلومبرغ" عن مصادر على دراية بالأمر، أن إدارة "سبيس إكس" ومستشاريها يسعون لإدراج أسهم الشركة في البورصة في منتصف أو أواخر العام المقبل، لكن قد يتغير موعد الاكتتاب بناءً على ظروف السوق وعوامل أخرى، وأشار أحد المصادر إلى أنه قد يتأجل إلى عام 2027.

وتستهدف الشركة تقييماً لكامل أعمالها عند حوالي 1.5 تريليون دولار، مما سيجعل قيمتها قريبة من القيمة السوقية التي حققتها "أرامكو السعودية" في اكتتابها القياسي عام 2019، عندما جمعت 29 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تحقق "سبيس إكس" إيرادات بقيمة 15 مليار دولار هذا العام، ثم ترتفع إلى ما يتراوح بين 22 ملياراً و24 مليار دولار في عام 2026، على أن تأتي غالبية المبيعات من خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".

ويأتي تقرير بلومبيرغ بعد أيام قليلة من نشر موقع "ذا إنفورميشن" تقريراً يفيد بأن شركة إيلون ماسك الفضائية تستهدف طرح أسهمها للاكتتاب العام في أواخر عام 2026.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا خبرًا مفاده أن شركة سبيس إكس بصدد طرح أسهم ثانوية أخرى لموظفيها، ما سيرفع قيمتها السوقية الحالية إلى حوالي 800 مليار دولار. وذكر تقرير بلومبيرغ أن سبيس إكس "أكدت" عملية بيع الأسهم هذه في الأيام الأخيرة، وأن القيمة السوقية تتجاوز 800 مليار دولار، حيث يُسمح للموظفين ببيع أسهم بقيمة ملياري دولار تقريبًا بسعر 420 دولارًا للسهم الواحد.