أمازون تعلن عن استثمارات إضافية بـ 35 مليار دولار في الهند بحلول 2030

أعلنت مجموعة أمازون العملاقة للتجارة عبر الإنترنت الأربعاء أنها ستضاعف استثماراتها تقريبا في الهند، في مسعى لزيادة الصادرات وخلق فرص عمل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي في البلد الأكثر سكانا في العالم.

وأعلنت عدة شركات عالمية عن استثمارات كبيرة هذا العام في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعد خامس أكبر قوة اقتصادية ويتوقع بأن يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت فيها 900 مليون شخص.

وأفادت الشركة الأميركية في بيان بأن "أمازون أعلنت عن خطط لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار في جميع أعمالها التجارية في الهند حتى العام 2030، تضاف إلى نحو 40 مليار دولار استثمرتها في البلاد حتى الآن".

وأضافت أن "هذا الاستثمار سيركّز على توسيع الأعمال التجارية وعلى ثلاثة أسس إستراتيجية: الرقمنة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ونمو الصادرات وخلق فرص العمل".

وذكرت أمازون بأنها استثمرت في بنى تحتية رقمية ومادية، بما في ذلك شبكات نقل ومراكز بيانات وبنى تحتية لعمليات الدفع الرقمية وتطوير التكنولوجيا.

وأضاف بيان الشركة أن "الاستثمار سيخلق مليون وظيفة ويرفع الصادرات التراكمية إلى 80 مليار دولار ويوصل ميّزات الذكاء الاصطناعي إلى 15 مليون عمل تجاري صغير".

وقال المسؤول الكبير في أمازون أميت أغاروال "نتطلع إلى مواصلة القيام بدور المحرّك للنمو في الهند".