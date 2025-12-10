المنطقة الحرة في مدينة مصدر الأسرع نمواً في الإمارات

حصلت المنطقة الحرة في مدينة مصدرعلى لقب أسرع منطقة حرة نمواً في الإمارات .

ويأتي الإنجاز مترافقاً مع 4 جوائز استحقّتها المنطقة الحرة في مدينة مصدر كنموذج عالمي رائد للتنمية الحضرية المستدامة ومنصةً لابتكار الأعمال.

وتسلم الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة وقطاع التنمية المستدامة في مدينة مصدر الجائزة ، حيث تم الاحتفاء بالتوسع السريع للمنطقة الحرة في مدينة مصدر لتشمل أكثر من 2000 مستأجر يمثلون أكثر من 90 دولة في عام 2025، ما أدى إلى نمو في القوى العاملة بنسبة 68٪ على أساس سنوي.

وقال الدكتور محمد البريكي : "إنجازات المنطقة الحرة في مدينة مصدر هذا العام تُثبت إمكانية تحقيق النتائج البيئية ونجاح الأعمال في الوقت نفسه، على نطاق واسع وبتأثير ملموس. وتابع : تعكس الجوائز عمق ما بنيناه وتعتبر منطقتنا الحرّة مثالاً حياً على ما يحدث عندما يجتمع رواد الأعمال وقادة الصناعة وأصحاب الرؤى في مكان مُصمّم من الأساس لتعزيز التعاون والابتكار والتقدم بصورة مُشتركة."

وشهد عام 2025 بالنسبة للمنطقة الحرة في مدينة مصدر انجازات نوعية ، حيث توسعت المنطقة لتشمل أكثر من 2000 شركة من خلال 6 مجمعات عالية التأثير - الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتنقل الذكي، وتكنولوجيا الفضاء. ومع بلوغ معدّل الإشغال 99٪ وزيارة مئات الوفود من جميع أنحاء العالم، عزّزت المنطقة الحرة في مدينة مصدر دور أبوظبي كمركز عالمي للابتكار وتبادل المعرفة وحصلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر على جائزة المنطقة الحرة الأكثر استدامة في الإمارات ، تقديراً لدورها في جذب شركات من قطاعي الاستدامة والابتكار.