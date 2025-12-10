دول «التعاون» تستحوذ على 48.2% من صادرات غرفة تجارة دبي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تصدرت قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مشيرة إلى أن دول «التعاون» استحوذت على 48.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي ما قيمته 125.3 مليار درهم، ما يؤكد المكانة الحيوية التي تتمتع بها الأسواق الخليجية ضمن قائمة وجهات وصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة.

وجاءت أسواق منطقة الشرق الأوسط –باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي– بالمرتبة الثانية في القائمة واستحوذت على 29.1% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة إجمالية بلغت 75.7 مليار درهم، بينما حلت أسواق القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة، باستحواذها على 10% بقيمة إجمالية بلغت 26.1 مليار درهم. وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة بلغت 8.4% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي، وبقيمة وصلت إلى 21.9 مليار درهم. وحلت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة، باستحواذها على 3% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة بلغت 7.8 مليارات درهم. واحتلت أسواق أمريكا الشمالية المرتبة السادسة، بنسبة مساهمة 0.7% بقيمة بلغت 1.8 مليار درهم، في حين جاءت أسواق أمريكا اللاتينية في المرتبة السابعة، بنسبة بلغت 0.4% وبقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم.

يذكر أن القيمة الإجمالية لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في أول تسعة أشهر من العام الجاري بلغت نحو 260 مليار درهم، بنمو 16% على أساس سنوي.