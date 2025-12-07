«العالمية القابضة» توسع آفاق التعاون مع أذربيجان عبر قطاعات حيوية

اختتمت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شبكات قيمة ديناميكية وتعزيز النمو المستدام، زيارة استراتيجية إلى جمهورية أذربيجان، برئاسة سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبمشاركة سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة. وخلال الزيارة، التقى الوفد فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد، لبحث توسيع آفاق التعاون في قطاعات النمو الواعدة، ودعم الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وضم الوفد أيضاً الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة، وهم: علي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ»، وأجاي باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «سيريوس إنترناشيونال هولدينغ»، وفؤاد درويش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «بالمز الرياضية». وركزت النقاشات على تعزيز الروابط الاقتصادية، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، وتوسيع مجالات التعاون عبر القطاعات ذات الأولوية.

وعقدت شركة «انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في جمهورية أذربيجان لبحث فرص تطوير مشروعات تعدين ضخمة، بما في ذلك الفرص المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية الضرورية لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية. وتعمل «انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ» على توظيف قدراتها المتقدمة في مجالات الاستكشاف وتطبيق أفضل ممارسات التطوير المستدام، بما يسهم في دعم النمو المتسارع لقطاع الموارد الطبيعية في أذربيجان.

كما رسخت شركة «سيريوس» شراكتها رفيعة المستوى مع الجهات الحكومية في أذربيجان من خلال مشروع شبكة الغاز الذكية بقيمة 480 مليون دولار أمريكي، والذي تنفذه شركة «إيسيا سوفت» بالتعاون مع شركة النفط الحكومية (سوكار). ويشمل المشروع نشر أنظمة متقدمة لإدارة الشبكات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتركيب عدادات ذكية، وتطوير بنية رقمية متقدمة. كما بحثت «سيريوس» فرصاً إضافية للتعاون في مجالات التحول الرقمي لقطاعي الكهرباء والمياه، وتطوير البنية التحتية للشبكات الذكية، بما يدعم مسار التحول في قطاع الطاقة بأذربيجان.

وتواصل شركة «بالمز الرياضية»، الراعي الرسمي وحامل اسم نادي «نفتشي» لكرة القدم، تعزيز شراكتها مع جمهورية أذربيجان، في إطار توسعها الدولي المتنامي. فقد استطاعت الشركة، خلال عام واحد فقط، ترسيخ حضورها القوي في السوق الأذربيجانية، ما يعكس نجاح نموذج عملها المتكامل في تطوير الرياضة. وأكدت الزيارة التزام «بالمز الرياضية» بتوسيع نطاق التعاون في مجالات كرة القدم، والرياضات القتالية، والبرامج المجتمعية، وتطوير المواهب الرياضية، بما يعزز طموحها لأن تصبح مزوداً عالمياً رائداً لحلول التدريب الرياضي عالية الأداء.

وقال سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان: «تعد أذربيجان شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات، وتعكس زيارتنا التزاماً مشتركاً ببناء علاقات تعاون طويلة الأمد، تشمل قطاعات حيوية وتسهم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة. ونتطلع إلى توسيع الشراكات التي تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً».

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «أكدت مناقشاتنا في باكو ثقتنا في مسار النمو القوي لجمهورية أذربيجان، والفرص الواعدة المتاحة في مجالات التعدين، والتحول الرقمي في قطاع الطاقة، وتطوير الرياضة. وتلتزم الشركة العالمية القابضة وشركاتها التابعة بتوفير قدرات متقدمة، وتقنيات مبتكرة، وأطر استثمارية مستدامة تدعم تحقيق الرؤية الوطنية لأذربيجان».

ستمهد هذه الزيارة الطريق نحو توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان في مجالات الموارد الطبيعية، والبنية التحتية الرقمية، والرياضة. وستواصل الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها دراسة الفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة التي تعزز القيمة الاقتصادية، وتدعم توطيد العلاقات الثنائية، وتواكب أولويات التنمية طويلة الأمد في البلدين.