«جمارك دبي» تعزز مستقبل المدفوعات الرقمية باتفاقية مع «بينانس»

وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع شركة «بينانس» على هامش فعاليات أسبوع «بينانس للبلوك تشين 2025»، الذي تستضيفه دبي، بمشاركة نخبة من قادة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي العالمي. تأتي هذه المذكرة في وقت تشهد فيه دبي توسعاً متسارعاً في بنية الاقتصاد الرقمي وتبني تقنيات الجيل الجديد، وقد وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وستيفاني إميل، مدير عام شركة «بينانس».

ويمثل هذا التعاون امتداداً لمسيرة جمارك دبي في التحول الرقمي، بعد أن نجحت في إطلاق منظومة من الحلول الذكية، وصولاً إلى مستويات عالية من الأتمتة في الإجراءات الجمركية.

وتُعد بينانس إحدى المنصات العالمية المتخصصة في تداول الأصول الرقمية وحلول الدفع المستقبلية، وتمتلك منظومة متقدمة تشمل خدمات مثل Binance Pay، التي تتيح تنفيذ المدفوعات الرقمية بالعملات المشفرة بسرعة عالية وبأمان كامل، ومن دون قيود حدودية.

دمج العملات الرقمية

تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير منظومة الدفع داخل الدولة عبر دمج العملات الرقمية في المعاملات التجارية، إلى جانب تمكين القطاع اللوجستي من الاستفادة من المدفوعات الرقمية، كما تدعم التحول نحو بنية مالية أكثر ابتكاراً ومرونة، من خلال اعتماد تقنيات البلوك تشين، التي تعزز الشفافية وتخفض زمن وكلفة المعاملات. وستسهم الشراكة في تفعيل إمكانات الدفع والتبادل التجاري عبر حلول رقمية مبتكرة، بما يرفع من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير الإجراءات الجمركية، حيث ستتيح تنفيذ المدفوعات الرقمية عبر الأصول المشفرة بسرعة عالية وبأمان كامل.

كما يستهدف هذا التعاون استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير خيارات دفع حديثة، تدعم توسع أعمالهم، وتساعدهم على دخول أسواق عالمية جديدة بكفاءة أكبر.

شراكات نوعية

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الرقمي العالمي، ومن خلال هذه الشراكات النوعية نحقق قفزات جديدة في تطوير منظومة الابتكار الحكومي، ومع توقيع هذه المذكرة تمضي جمارك دبي في تأسيس نموذج اقتصادي متطور قادر على مواكبة متطلبات عصر الاقتصاد الرقمي، وإيجاد بيئة تجارية مبتكرة تدعم طموحات دبي وتنافسيتها العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الذكية».

وأعرب الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، مؤكداً أن جمارك دبي تسعى إلى بناء أنظمة جمركية ولوجستية هي الأكثر تطوراً ومرونة على مستوى العالم. وتعكس هذه المذكرة استراتيجية جمارك دبي في تسريع رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، وإعادة صياغة مفهوم الإجراءات الجمركية، لتصبح أكثر ذكاء وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاقتصاد العالمي، الذي يعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول الدفع المستقبلية.

من جانبه قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance: «نعتز بالتعاون مع جمارك دبي، الجهة الحكومية، التي تعد نموذجاً عالمياً في تبني التقنيات الحديثة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل معاً على إطلاق حلول مبتكرة قادرة على إحداث فارق حقيقي في قطاع الجمارك محلياً وعالمياً، وتعزيز البيئة الرقمية في دبي، وتطوير بنية تحتية تواكب التوجه العالمي نحو اقتصاد أكثر ذكاء واستدامة».