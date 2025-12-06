«إن آر تي سي» تستحوذ على «رايب أورجانيك»

أعلنت مجموعة «إن آر تي سي» عن استحواذها الكامل على «رايب أورجانيك»، العلامة التجارية المحلية في الإمارات. ومن خلال عملية الاستحواذ، ستتعاون مجموعة «إن آر تي سي» مع أكثر من 150 مزرعة محلية للمنتجات العضوية في الدولة، مع توقعات بتحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 40% في السنة المالية الأولى من العمليات بعد عملية الدمج، الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة والنتائج الملموسة للتوسع.

وتشكل اتفاقية الاستحواذ إنجازاً مهماً في خطة التوسع الاستراتيجي لـ«إن آر تي سي» في قطاع الأغذية العضوية والصحية سريعة النمو، وتعزيز الصحة والعافية. وبموجب الاتفاقية، تستحوذ «إن آر تي سي» على العلامة التجارية لـ«رايب أورجانيك»، ومجموعة منتجاتها، وأصولها الرقمية، وعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها.

وتعزز عملية الاستحواذ الالتزام طويل الأمد لمجموعة «إن آر تي سي» بتعزيز استدامة وتنويع المنتوجات في دولة الإمارات، مع توسيع نطاق وصولها إلى المستهلكين. ويسهم دمج «رايب أورجانيك» في الارتقاء بإمكانات المجموعة في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، كما يحسن قائمة المنتجات الصحية، ويدعم الزراعة المحلية، وذلك بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وقال محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي»: يمثل دمج «رايب أورجانيك» محطة مهمة في مسيرة «إن آر تي سي»، حيث يتيح لنا مزيدًا من التوسع في فئات منتجات المواد الغذائية والمنتجات العضوية والمتخصصة.

وأضاف: إن قوة العلامة التجارية لـ«رايب أورجانيك»، وقاعدة عملائها المخلصين، والتزامها بتقديم أغذية صحية ومستدامة، تتكامل على نحو مثالي مع نطاق عمليات «إن آر تي سي» وبنيتها التحتية ونهجنا «من المزرعة إلى المستهلك». سنتعاون معاً لتسريع الابتكار، وتعزيز الشراكات الزراعية على المستوى المحلي، وتعزيز وصول المستهلكين إلى المنتجات العضوية في جميع أنحاء الإمارات.

وستنتقل «رايب أورجانيك» إلى مظلة مجموعة «إن آر تي سي» من خلال خطة دمج تدريجية، في حين سيتم تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال شبكة «إن آر تي سي» لمعالجة المواد الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتوزيع، كما سيتم الحفاظ على الهوية التجارية لعلامة «رايب أورجانيك» وقيمها والمبادئ التي ترتكز عليها لضمان تجربة سلسة للعملاء.