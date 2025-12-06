أسبوع أبوظبي المالي يستقطب قادة ورؤساء تنفيذيين يديرون أصولاً تتجاوز 62 تريليون دولار حول العالم

تنطلق النسخة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، غداً الاثنين، بمشاركة مجموعة استثنائية من القادة والرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً، تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويتضمن أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 60 فعالية،وما يزيد على 300 جلسة، و800 متحدث دولي، بما يعزز دور الحدث منصة دولية رائدة لرسم توجهات القطاع المالي، وصياغة رؤى مشتركة حول التحولات الاقتصادية العالمية.

وقال محمد المهيري، المتحدث الرسمي باسم أسبوع أبوظبي المالي 2025، إن الحدث يؤكد المكانة الرائدة، التي يحظى بها أبوظبي العالمي «ADGM»، ومنظومة أبوظبي الاقتصادية بأكملها؛ إذ يعد منصة دولية تعكس رؤيتنا في بناء منظومة مالية متقدمة ومتجددة وقادرة على قيادة موجة الابتكار القادمة. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نتطلع لاستقبال نخبة من أبرز القادة والخبراء من أنحاء العالم، ضمن برنامج يتضمن أكثر من 60 فعالية، وما يزيد على 300 جلسة، و800 متحدث دولي، وواثقون بأن النسخة المقبلة ستواصل تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها «عاصمة رأس المال» ومحركاً رئيسيا لاقتصاد الصقر ولتدفقات رأس المال ثنائية الاتجاه، وذلك بما يدعم ازدهار قطاع الخدمات المالية إقليمياً وعالمياً».

ورسخ أسبوع أبوظبي المالي حضوره إحدى أهم الفعاليات الاقتصادية العالمية وأكثرها تأثيراً، باعتباره منصة جامعة لقادة المال والأعمال وصنّاع القرار، وفضاء دولياً لعقد الصفقات النوعية وإطلاق المبادرات الاستراتيجية، واستشراف مستقبل القطاع المالي العالمي.

يذكر أن الدورة الثالثة من أسبوع أبوظبي المالي انطلقت في ديسمبر 2024، واستقطبت أكثر من 20 ألف مشارك من القادة والخبراء وصنّاع القرار من المؤسسات المالية العالمية، التي تدير مجتمعة أكثر من 42.5 تريليون دولار من الأصول. وتميزت نسخة 2024 بتوقيع 44 مذكرة تفاهم، بينها 16 اتفاقية بارزة شملت سوق أبوظبي العالمي «ADGM»، وأكاديمية أبوظبي العالمي، كما تضمنت الأجندة أكثر من 350 عرضاً وجلسة نقاشية، ضمن أكثر من 60 حدثاً ومؤتمراً استراتيجياً، وشملت فعاليات جديدة مثل منتدى «يو بي إس للاستثمار، وقمة التمويل الإسلامي، وقمة سبيرز: منتدى الثروات الخاصة، ومؤتمر أسواق رأس المال في أبوظبي».